Öğrenciler 57 metre uzunluğundaki duvara polis resimleri işledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Öğrenciler 57 metre uzunluğundaki duvara polis resimleri işledi

İHA

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü çevreleyen 57 metre uzunluğundaki güvenlik duvarını soğuk havaya aldırış etmeden şehitlerin ve görevdeki polis memurlarının resimleriyle süsledi.

Öğrenciler 57 metre uzunluğundaki duvara polis resimleri işledi

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünü çevreleyen 57 metre uzunluğundaki güvenlik duvarını soğuk havaya aldırış etmeden şehitlerin ve görevdeki polis memurlarının resimleriyle süsledi.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında, şehit ve görevi başındaki polisleri hatıralarda yaşatmak isteyen 35 öğrenci, Muş Emniyet Müdürlüğü ve okul yönetiminin de desteğiyle MuşBingöl kara yolu Köprü köy yakınındaki Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün güvenlik duvarında yağlı boya resim çalışması yaptı. Duvara şehit ve gazi polislerin yanı sıra Türk bayrağı, güvenlik güçlerine ait araç, helikopter resimleri çizerek güvenlik görevlilerine renkli bir ortam oluşturan öğrenciler, soğuk havaya aldırış etmeden resimleri duvara işliyor.
Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Tuba Armağan, 35 öğrencinin yağlı ve su bazlı boya çalışması ile 57 metre uzunluğundaki güvenlik duvarına şehit ve görevdeki polislerin yer aldığı 15 figür çizdiklerini söyledi. Başta, makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi olmak üzere birçok polisin resimlerini duvara yansıtarak ölümsüzleştirdiklerini hatırlatan Armağan, “Bu çalışmadaki asıl amacımız, emniyet personeli ile öğrenciler arasında bir bağ kurmak ve manevi duyguları ön plana çıkarmak. Çocuklarımız bu çalışmalarda şehit olmuş ve şu anda görevde bulunan polislerimizi güvenlik duvarına tuvaller yaparak yaşatmaya çalışıyorlar. Gerçekten soğuk şartlarda çalışıyor öğrencilerimiz. Akşama kadar burada çalışma yapıyorlar. Üşüyorlar ama üşümek önemli değil, gerçekten yaptıkları çalışmadan zevk alıyorlar. Bunu görüyoruz. Kendileri ortaya bir şey çıkarıyorlar, bunu görüyoruz, önemli olan nokta bu. Burada hem kendilerini geliştiriyorlar hem de kendilerine katkı sağlıyorlar” dedi.
11. sınıf öğrencisi Gülsüm Güngör de soğuk kış şartları altında Muş için yapılan projeye katkı sağlamak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, “Aynı zamanda kendimize de tecrübe kazandırıyoruz. Polis memurlarının ve şehit olan polislerin resimlerini çizmekte görevliyiz. Bunları yaparak Muş’ta sanatın iyice gelişeceğini düşünüyoruz. Biz de kendimize büyük bir katkı sağlamış olacağız ve Muş’ta projeler daha çok gelişmiş olacak” dedi.
Öğrenci Melisa Nur Piçak ise İl Emniyet Müdürlüğünün kendilerine önerdiği figürleri yaptıklarını ifade ederek, “Aslında biz sanatımızı polislerle icra ediyor, onları savunarak ve Muş’u güzelleştirerek yapmaya çalışıyoruz. Hava çok soğuk ama yüreğimiz sıcak. Onlar soğuk havada bizler için nöbet tutarken biz de onlara bu katkıyı sunuyoruz. Onların resimlerini duvara işleyerek onlara katkı sağlıyoruz” diye konuştu.

MUŞ

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:03
  • İKİNDİ 14:47
  • AKŞAM 17:11
  • YATSI 18:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Avcı’dan bot dağıtımı
YEREL HABERLER Kaymakam Avcı’dan bot dağıtımı
İlkokulu yırtık lastikle okuyan iş adamından öğrencilere bot ve mont desteği
YEREL HABERLER İlkokulu yırtık lastikle okuyan iş adamından ...
Muş Belediyesinden ‘emlak ve çevre temizlik vergisi’ uyarısı
YEREL HABERLER Muş Belediyesinden ‘emlak ve çevre temizlik vergisi’ ...
Kaymakam Avcı’dan jandarmaya ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Avcı’dan jandarmaya ziyaret
Kıran-5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait sığınak ve depolar imha edildi
YEREL HABERLER Kıran-5 Operasyonu'nda Muş'ta teröristlere ait ...
Kıran-5 Operasyonunda 17 sığınak imha edildi
YEREL HABERLER Kıran-5 Operasyonunda 17 sığınak imha edildi
Muş’ta Çocuk İzlem Merkezi açıldı
YEREL HABERLER Muş’ta Çocuk İzlem Merkezi açıldı
Varto’da 2 bin fidan dikildi
YEREL HABERLER Varto’da 2 bin fidan dikildi
Malazgirt’te 1071 fidan dikildi
YEREL HABERLER Malazgirt’te 1071 fidan dikildi
Bulanık'ta fidan dikimi
YEREL HABERLER Bulanık'ta fidan dikimi
Muş’ta 80 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Muş’ta 80 bin fidan toprakla buluştu
Aydın: “Muş’ta 32 bin dekar tarım arazisi sulandı”
YEREL HABERLER Aydın: “Muş’ta 32 bin dekar tarım arazisi sulandı”
Malazgirt’te Atatürk’ü anma töreni
YEREL HABERLER Malazgirt’te Atatürk’ü anma töreni
Varto’da Atatürk'ü anma töreni
YEREL HABERLER Varto’da Atatürk'ü anma töreni
Bulanık'ta Atatürk’ü anma töreni
YEREL HABERLER Bulanık'ta Atatürk’ü anma töreni
Muş’ta Atatürk’ü anma töreni
YEREL HABERLER Muş’ta Atatürk’ü anma töreni
Vali Gündüzöz'ün hafta sonu ziyaretleri
YEREL HABERLER Vali Gündüzöz'ün hafta sonu ziyaretleri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu