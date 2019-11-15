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Öğrenci ve polislerden Türk bayrağına selam 6 günlük çalışmayla 57 metre uzunluğundaki güvenlik ...

İHA

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, şehit ve görevdeki polislerin figürlerini 6 günlük çalışmayla 57 metre uzunluğundaki güvenlik duvarına çizdi. Öğrenci ve polisler, Türk bayrağı ve polis portrelerine selam durdu.

Öğrenci ve polislerden Türk bayrağına selam 6 günlük çalışmayla 57 metre uzunluğundaki güvenlik duvarına Türk bayrağı ve polis portreleri çizildi

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, şehit ve görevdeki polislerin figürlerini 6 günlük çalışmayla 57 metre uzunluğundaki güvenlik duvarına çizdi. Öğrenci ve polisler, Türk bayrağı ve polis portrelerine selam durdu.
Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 6 gün boyunca soğuk havada yürüttükleri meşakkatli çalışma sonucunda dev Türk bayrağı ile 15 polis figürü ve polis aracı çizimlerini tamamladı. 6 gün boyunca gönüllü olarak el emeği göz nuruyla çalışma yapan öğrenciler, gururla tamamladıkları polis figürleri ve dev Türk bayrağına güvenlik güçleriyle birlikte selam durmayı da ihmal etmedi.
Güvenlik duvarını gören vatandaşlar ise bu anı ölümsüzleştirmek için cep telefonlarıyla duvardaki resimleri fotoğraflıyor.
Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren Görsel Sanatlar Öğretmeni Mürşide Sabas, İl Emniyet Müdürlüğünün talepte bulunduğunu belirterek, “35 öğrencimizle birlikte bu çalışmaya gönüllü olarak katıldık. 57 metre uzunluğunda olan güvenlik duvarı üzerine resimler çizdik. Burada tamamen yağlı boya tekniği kullandık. Çocuklar, Muş’umuzun da değeri olan lale figürlerini resimlere ekledi. 57 metre uzunluğundaki duvarı bir haftada tamamladılar. Şu an sonuç gayet güzel. Şehit olan Rize Emniyet Müdürümüz Altuğ Verdi’nin portresi ve görevde olan polis figürlerini duvara çizdik. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Çocuklar gönüllü çalıştı. Sanatsal bir çalışma ve yeni bir çalışma oldu. Yapılan bu çalışma halkımızın da çok ilgisini çekti. Muş’taki vatandaşlar duvarı görünce bir fotoğraf karesi almak için resim çekiyorlar” dedi.
Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden Beyzanur Hamarat ise yaklaşık 6 gündür burada çizim yaptıklarını belirterek, “Yeri geldi çok yorulduk, yeri geldiği çok üşüdük. Polislerimiz bizimle çok ilgilendi. Çay olsun, yemek olsun, yiyecek içecek olsun hep yanımızda oldular. Biz, polislerin resimlerini çizmek için buradayız. Burada vefa borcumuzu ödedik” diye konuştu.

MUŞ

15 Kasım 2019 Cuma

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