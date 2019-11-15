Muş'ta PKK terör örgütüne ait sığınak ve malzeme ele geçirildi

Muş'un Varto ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak ve malzeme ele geçirildi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Muş İl Jandarma Komutanlığınca, 0412 Kasım 2019 tarihleri arasında Varto ilçesi kırsalında icra edilen operasyonlar neticesinde 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklar içerisinde, 9 adet EYP yapımında kullanılan ateşleyici düzenek, 1 adet EYP yapımında kullanılan tüp ve 31 adet pil, 6 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 takım leşker kıyafeti, 9 kilogram gıda ve 76 adet muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Tespit edilen sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve imhasına yönelik operasyonlara azim ve kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

MUŞ 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:04

İKİNDİ 14:45

AKŞAM 17:09

YATSI 18:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.