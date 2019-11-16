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Vartolu öğrencilerden çevre temizliği

İHA

Muş'un Varto ilçesindeki Yatılı Bölge Okulu'nun (YBO) Çevre Kulübü üyesi öğrencileri, çevre temizliği kampanyası başlattı.

Vartolu öğrencilerden çevre temizliği

Muş'un Varto ilçesindeki Yatılı Bölge Okulu’nun (YBO) Çevre Kulübü üyesi öğrencileri, çevre temizliği kampanyası başlattı.
Varto Yatılı Bölge Okulu (YBO) Çevre Kulübü öğrencileri sabah erkenden Kaymakamlık binası önüne gelerek burada bulunan çöpleri toplayarak farkındalık oluşturmak üzere, Kaymakam Ertuğrul Avcı’ya, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve okul müdürü Alper Akkaya ve öğretmenler ile birlikte bir ziyaret gerçekleştirdiler. Burada konu ile ilgili olarak Kaymakam Avcı’ya temizlik konusunda bilgi veren öğrenciler, ilçenin daha temiz daha yaşanılabilir temiz bir çevrenin oluşması için farkındalık oluşturmak üzere proje gerçekleştirerek böyle bir işleme başvurduklarını dile getirdiler. Öğrencilerle sohbet ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Ertuğrul Avcı, ”Çevre dostu olmak, çevre temizliği önemli arkadaşlar. Tabii buda dediğim gibi 7. sınıfta 8. sınıfta değil hayat boyu yapılması gereken bir işlemdir. Yediğimiz şeyleri çöpe atma konusunda evimizi, okulumuzu, çevremizi temiz tutma konusunda bunlar önemli konular. Ömür boyu sürmesi gereken özelliklerdir. Bu konuda öğrencilerimizi kutluyorum. Kendilerine teşekkür ederim” dedi.
Sabahın erken saatlerinde taşıdıkları pankartlarla çarşı merkezine çıkan öğrenciler, ellerine giydikleri eldivenlerle yerlere atılmış olan çöpleri topladılar. Öğrencilerden bazıları ellerine aldıkları temizlikle ilgili pankartlarla halkı aydınlatmaya çalışırlarken, bazı öğrenciler de hazırladıkları duyurularını yoldan geçenlere, esnaflara elden dağıttı. Okulun Müdürü Alper Akkaya, “Temiz çevre ve sağlıklı hayat için kampanya başlattıklarını belirterek, "Amacımız insanlara çevre temizliği hakkında duyarlılığa teşvik etmek ve bu konuda bir mesaj vermektir" dedi.
Varto YBO Çevre Kulübü öğrencilerin böyle bir uygulama başlatması son derece kendilerini mutlu ettiğini ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise, ”Bu gün öğrencilerimize birlikte Kaymakam beyi ziyaret ettik. Çocuklarımız yapmış oldukları projesi tanıttılar. Kaymakam beye anlattılar. Kaymakam bey çocuklarımızı iyi karşıladı. Bizde Kaymakam beye teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize okul müdürümüze cani gönülden teşekkür ediyorum. Bu tarz projelerin artarak devam etmesini istiyoruz. Varto YBO öğrencileri gerçekten çok başarılı, onlarla gurur duyuyoruz” dedi.

MUŞ

16 Kasım 2019 Cumartesi

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