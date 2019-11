Başkan Asya, 2. dönemini değerlendirdi

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 2 döneminin 6 ayının tamamlanmasıyla birlikte altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, Muş Belediyesinin kendi asfalt plentinde 50 bin 250 ton kaliteli asfalt ürettiğini ve yol çalışmalarında son aşamaya geldiklerini söyledi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentteki yaygın ve yerel basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Burada yapılan çalışmalarda ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Asya, 7 aylık süreci bitirmek üzere olduklarını ve geçen dönemde altyapının çok ciddi sıkıntılarını, meşakkatlerini göğüslediklerini söyledi. 2019 yılının toparlanma süreci olduğunu anlatan Başkan Asya, “Hızlandırmak üzere altyapımızın ana omurgasını bitirdik. Gerek kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi, gerek içme suyu şebekelerinin yenilenmesiyle birlikte içme suyu depolarımız, gerek yağmursuyu kanallarımız, doğalgaz ve eşzamanlı olarak da VEDAŞ ve Telekomu da dahil etmek üzere işin ana hatlarını bitirme aşamasına getirdik. Bitirirken de çokta kolay olmadığını beyan etmek istiyorum. İçme suyu şebeke değişimi, depoların yenilenmesi sırasında içme suyunu gündüzleri kesmek üzere çalışmalarımızı devam ettirdik. Bu gün itibariyle de hamdolsun mahalle bazlı çalışmalarımızın sonuna geldik. Altyapıyla birlikte üst yapıyı da bitirdiğimiz Yeşilce mahallemiz, 15 Temmuz Milli İrade mahallemiz, Yeşilyurt mahallemiz, Zafer mahallemiz ve Sütlüce mahallemizde çalışmalar tamamlandı. Bu sene ağırlığımız Sunay, Kültür, Saray, Hürriyet, Muratpaşa ve Kale mahallelerimizde olmak üzere de geldiğimiz noktada hamdolsun iyi bir noktaya geldik.” dedi.



“Belediyemizin plentinde 50 bin 250 ton asfalt ürettik”

Muş Belediyesi plentinde 50 bin 250 ton kalite asfalt ürettiklerini kaydeden Başkan Asya, “Asfalt ihalesini iptal ettik ve belediyemizin tüm personeli ile çalışmamızı kendimiz yaptık. ‘Başaramayacaklar’ dedikleri noktayı da hamdolsun dün itibariyle 50 bin 250 ton asfaltı Muş Belediyesinin kendi asfalt plentinde, Muş tarihinin en kaliteli asfaltını üretmek suretiyle mahallelerimizin ana arterlerini, vatandaşlarımızın ve okullarımızın ciddi manada yoğunluk oluşturduğu yolların asfaltını son aşamaya getirmiş bulunmaktayız. Cumhuriyet Caddesi haricinde tüm mahalle ve caddelerimizde kalıcı asfalt çalışması yaptık. Hayır duasını aldığımızı da her alanda hissediyoruz. Kolay bir iş olmadığını 17 Şubat 2017’de yer tespiti yaptığımız günden bu güne kadar her platformda söyledik. Bu şehrin altı üstüne gelecek dedik tabiri caizse. Bununla birlikte sadece altyapıya takılı kalmadık. Geçen dönemden devam eden şehirlerarası otobüs terminalimizin eksik kalan eksik kalan bütün etaplarını tamamladık, ihalesini yaptık ve inşallah kısa bir sürede hizmete sunmuş olacağız.” İfadelerini kullandı.



"Bilgi evleri isimlendirildi"

Yeni mahalle ve Zafer mahallesindeki bilgi evlerine yeni isimler verildiğini anımsatan Başkan Asya, “Yeni mahalle ve Zafer mahallesindeki bilgi evlerimizin isimlerinin birisine Şule Yüksel Şenler Hanımefendinin, diğerine de Kültür Bakan Yardımcımız Bilim Adamı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un ismini verdik. Kurslarımız bu iki bilgi evinde başlamış durumdadır. Yine Yıldızlı Han ve tarihi çarşımızda çalışmalarımız bitme aşamasındadır. Geçen seneden devam eden yaklaşık 164 milyon 396 bin 411 lira yatırım programımızda bu sene oluşturulan algılara rağmen 45 milyon 16 bin 715 TL bu gün itibariyle bu projelerimize ödeme yapmış olmanın sevincini yaşıyoruz.” dedi.



“Elbette ki kazalar Cenabı Allah’ın takdiridir”

Muş Belediyesine ait iş makinesinin iş kazasına karışmasına da değinen Başkan Asya, “İş yapılan yerde eksiklik olur. İş yapıldığı zaman eksikte olur, yanlışta olur. Elbette ki her işin bir eksikliği olur. Kaza mukadderdir. Elbette ki kazalar Cenabı Allah’ın takdiridir. Başka bir izahı yoktur. Bu belediyede çalışanda olur, başka bir yerde de olur. Elbette ki yanlışlar izah edilecektir, elbette ki yazılacaktır. O kaza sonucunda da konuyu duyar duymaz geldim. Muş Belediyesinin çalışan yaklaşık 600 personeli ile bir aile aidiyeti içerisinde hepsinin sorununu kendi sorunum olarak görüyorum. Kaza yapan arkadaşımıza da Rabbim sabır versin, beterinden korusun. Vefat eden hanımefendi de bir arkadaşımızın hanımı. Olayın olduğu ilk saatten düne kadar belediyemizin personelleri, meclis üyelerimizle ve kanaat önderlerimizle birlikte taziyeye gittik. O insanların tek tesellisi kaderdir. ‘Hiç kimse bilerek, bilinçli bir şekilde bu kazayı yapmayacağı’ görüşünü beyan ettiler. Ben, o aileye bir kez daha buradan şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Biz cenazeyi defnettikten sonra tabiri caizse beni cenaze sahibi konumuna getirdiler ve taziyelerini bize takdim ettiler. Ben, merhume kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum, ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. O aile bizim şerefimizdir, bizim onurumuzdur. O ailenin yapısının toplumumuzun bütün kesimine örnek olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyorum” diye konuştu.



“15 Kasım iş sezonunun resmi kapanışıdır”

15 Kasım'ın resmi iş sezonu kapanma tarihi olduğunu, havaların iyi gitmesi nedeniyle çalışma takvimini hava durumuna göre uzattıklarını aktaran Başkan Asya, “Normal şartlarda 15 Kasım iş sezonunun resmi kapanışıdır. Bizlerde İller Bankası ve ilgili firmaya da yazımızı yazdık. Biz işi kapatalım dedik. Daha sonra arkadaşlarımızla istişare yaptık. Meteoroloji Müdürlüğünden aldığımız bilgi ve kendimizin de takip ettiği kadar havanın güzel gideceği tahmininde bulunduk. Bir kez daha altyapı firmamızı çağırıp kurulu olan ekiplerinin bu işin bitirilmesi gereken işler olduğunu ifade ettik. Bunun bir fırsattır. Şu anda da 14 ekibimiz altyapı ve bir o kadar da üst yapıda ekiplerimiz hava şartları elverdiği sürece çalışmalarına devam edecek” şeklinde konuştu.

