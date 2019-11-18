Yozgatlı öğrenciler Malazgirt’i ziyaret etti

Yozgat’tan “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında Muş’a gelen öğrenciler, Malazgirt ilçesini gezdi.

Yaklaşık iki yıldan bu yana sürdürülmekte olan “Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında öğrenciler Muş’u tanımaya devam ediyor. Proje faaliyetleri kapsamında Malazgirt’e gelen Yozgatlı 40 öğrenci ve 8 öğretmen, ilçenin tarihi ve kültürel mekânlarını gezdi. Öğrencilerin Malazgirt ilçesine yaptığı ziyaretle ilgili bir değerlendirmede bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Ahmet Durmuş, çeşitli etkinliklerin yanı sıra Yozgatlı öğrencilere Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt ilçesinin tarihi, kültürü ve doğal zenginliklerini tanıtılmasında büyük etkiye sahip olan “Biz Anadolu’yuz” projesini çok önemsediklerini ifade etti. Durmuş, “Yozgatlı öğrenciler, proje kapsamında yapılan gezi ve ziyaretle Türk tarihi açısından son derece önemli olan Malazgirt Meydan Muharebesinin yaşandığı yer olan Malazgirt ilçemizi gezme ve tanıma fırsatı buldular” dedi.

Öğrenciler, ziyaretleri kapsamında 2000 yılında Şırnak’ta girdiği çatışmada şehit olan İsmail Bülbül’ün abisi Mehmet Bülbül’ün Şekerbulak Mahallesi’nde bulunan evini ziyarete ederek plaket takdim ettiler.

Öğrenci kafilesini karşısında gören şehit abisi Mehmet Bülbül, çok duygulandığı belirterek, ziyaretlerine gelen öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti. Şehit abisi Mehmet Bülbül, “Allah hepsinden razı olsun. Ziyaretleri ile çok memnun olduk. Çok duygulandık. Allah devletimize zarar ziyan vermesin. Allah hepsinden teker teker razı olsun” dedi.

“Biz Anadolu’yuz” projesi kapsamında kente gelerek, gezi ve ziyaret programları kapsamında tarihi ilçe olan Sultan Alparslan diyarını gezen Yozgatlı öğrenciler ise, tarihi ilçeyi gezmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

MUŞ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:27

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