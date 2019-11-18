Muş’ta silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması

Muş Yurt Çimento Fabrikası, Taşoluk köyü ile fabrikayı birbirine bağlayan 3 kilometrelik yolda ilk defa silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) yol uygulaması yaptı.

Muş Yurt Çimento Fabrikası, kendi kaynakları ile 3 kilometrelik yolda SSB çalışması başlattı. Fabrika ile merkeze bağlı Taşoluk köyüne kadar uzanan yolu betonla kaplayan fabrika, hem ekonomik olarak yüzde 40 tasarruf etti hem de ilk defa beton yol uygulaması yaptı. Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Yurt Çimento Fabrikası Müdürü Ahmet Güngör, Muş Yurt Çimentonun 3 kilometrelik yolunu kendi kaynaklarıyla yapmaya başladıklarını söyledi. Silindirle sıkıştırılmış beton çalışması yaptıklarını hatırlatan Güngör, “Bu Türkiye’de yeni bir sistem. Yaklaşık 31 ilde yapılmaya başlandı. Muş’ta da ilk biz yapmaya başladık. Buradaki amacımız, ülke ekonomisine katkıda bulunabilmek. Bu da nasıl olacak? Bilindiği gibi sıcak asfaltta, dışarıdan ithal etmiş olduğumuz bitümü kullanmaktayız. Burada ise silindirle sıkıştırılmış betonda sadece çimento ve agregat kullanılmakta ve yurtdışıyla hiçbir bağımlılığı söz konusu değildir. Silindirle sıkıştırılmış beton, sıcak asfalta göre yüzde 40 daha ucuz olduğundan dolayı maliyetler düşüktür. Bunun il, ülke ekonomisine faydalarını biliyoruz. Çünkü belediyeler ve özel idarelerin en büyük harcama kalemleri, çoğunlukla yola gitmektedir. Bu şekilde yüzde 40 tasarruflu yol yaptıkları takdirde 100 kilometre yapılacak yerde 140 kilometrelik yapılabilir. Ayrıca dayanıklılık süresine baktığımızda, 5 yılda bir BSK’da onarımlar yapılması gerektiği halde silindirle sıkıştırılmış beton yolda 25 yıllık minimum ömür vardır. Bu ise yine kurum bütçelerini rahatlatmış olacaktır” dedi.

MUŞ 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:27

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