Ara tatilde moral ve motivasyon etkinliği

Milli Eğitim Bakanlığınca ara tatilde belirlenen program kapsamında Muş'un Varto ilçesindeki öğretmen ve öğrencilere yönelik moral ve motivasyon etkinliği düzenleniyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Varto Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk ara tatilde öğrencilere yönelik etkinlik takvimi hazırlandığını belirterek, “Toplam 16 ana başlık üzerine planlanan etkinlikler; gezi, sağlık, doğa ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, okuryazarlık ve sanatsal faaliyetler gibi alanlarda yoğunlaşacak. Bizde bu takvime göre Varto ilçemizdeki okullarda etkinliklerimizi devam ettireceğiz. Öğretmen ve öğrencilerimizle beraber hem okullarımızdaki eksiklikleri gidereceğiz hem de daha eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacağız. İlk ara tatil döneminde öğretmenler için de sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programı hazırlandı. Programda, öğretmenlerin, öğrenci ve velilerle katılabileceği sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere yer verildi. Bu çerçevede ara tatilde öğretmenlere yönelik konser, halk oyunları, resim sergileri gibi etkinlikler yapılacak. Ayrıca voleybol, basketbol, masa tenisi, futbol gibi spor müsabakaları ile şiir, hikaye, kompozisyon yarışmaları düzenlenecek” dedi.

MUŞ 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:28

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