Müdür Tunçel, YKS kurslarını denetledi

– Muş’un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, Halk Eğitim Merkezi ve (ASO) Müdürlüğünce açılan YKS kurslarını denetleyerek bilgi aldı.

Kurs hakkında bilgi veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin Bostancı, YKS kurslarındaki öğrencilerin seviyelerini belirlemek, gelişmelerini izlemek, eksiklerini tespit edip önlem almak amacıyla rutin olarak deneme sınavlarının yapıldığını söyledi. Bostancı, 292 öğrenciye deneyimli öğretmenlerden oluşan bir kadro ile eğitim verildiğini dile getirdi.

Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel ise, özel dershanelerle kıyaslandığında 4 yıldan beri Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan YKS kurslarının başarısının üst düzeylerde olduğunu belirterek, “YKS kurslarındaki başarı, emin adımlarla ilerlediğimizin bir göstergesidir. Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve ekibini özverili çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.

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