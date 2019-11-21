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61 Kıbrıs gazisi için ‘Madalya ve Berat Tevcih Töreni’ düzenlendi

İHA

61 Kıbrıs gazisi için ‘Madalya ve Berat Tevcih Töreni’ düzenlendi

Muş Valiliği ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentteki 61 Kıbrıs gazisi için ‘Madalya ve Berat Tevcih Töreni’ düzenlendi.
Muş Valiliği konferans salonunda düzenlenen “Madalya ve Berat Tevcih Töreni”, saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Muş Valisi İlker Gündüzöz, gazilik ve şehitliğin toplumda en değerli unvan olduğunu söyledi. Gazilik ve şehitlik unvanının üzerinde herhangi bir unvan düşünmenin mümkün olmadığını dile getiren Gündüzöz, “Esasen devletler gazilerine madalya, şehitlerine madalya verirler. Ama bir de milletin kalbinde, milletin gönlünde o mana aleminde biçilen bir madalya ve değer vardır. İşte bizim toplumumuz gaziliğe ve şehitliğe, ötelerde o milli, manevi değerler ışığında da büyük bir değer vermektedir. Gaziler başımızın tacıdır, şehitler başımızın tacıdır. Bu vatan şühedanın ve gazilerimizin uğraşları nedeniyle yükselmiştir. Bağımsız ve hür vatan olarak da Allah’ın izniyle kıyamete kadar devam edecektir” dedi.
Yapılan konuşmanın ardından protokol üyeleri tarafından Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları takdim edildi.
Törene; Elazığ 8. Kolordu Komutanı Osman Erbaş, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Fatih Özder, Muş Vali Yardımcısı Mehmet Kocabey, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, Hava Meydan Komutanı Mahmut Eskişarlı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy ve gaziler ile aileleri katıldı.
Program, Muş Valiliği önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

MUŞ

21 Kasım 2019 Perşembe

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