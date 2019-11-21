Asfalt çalışmalarıyla Muş yeni bir görünüm kazandı

Muş Belediyesi, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava koşullarını iyi bir şekilde değerlendirerek, asfalt çalışmalarıyla şehre yeni bir görünüm kazandırdı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekibi, son aylardaki özverili çalışmaları ile altyapısı tamamlanan birçok cadde ve sokağı asfaltlamayı başardı. Ekipler, son olarak Sunay ile Kültür mahallelerinin birçok sokağının asfaltını yaparak vatandaşların hizmetine sundu. Çalışma sezonunu verimli bir şekilde geçiren Muş Belediyesi, yaklaşan kış mevsimi öncesi bir yandan altyapı çalışmalarını tamamlarken, diğer yandan tahrip olan cadde ve sokakların üstyapısını yeniliyor. Asfalt ve parke çalışmalarının hızlandırıldığı bugünlerde yağışlar öncesi cadde ve sokakların toparlanması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, plan ve programlarına bağlı bir şekilde başarılı bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, halka verilen sözlerin birer birer yerine getirildiğini vurguladı. Özellikle son iki ayda şehrin genelinde bir toparlanma sürecine girdiklerini belirten Başkan Asya, “Bizlere hizmet fırsatı veren Allah’a şükürler olsun ki yaptıklarımızla halkımızın karşısına başı dik bir şekilde çıkabiliyoruz. Sezon başında içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının yenilenmesi için geçen yıldan kalan çalışmalarımızı başlattık. İster istemez bu süreçte toz, duman, trafik gibi sıkıntılarla karşılaştık. Ancak bu dönemde de her zaman vatandaşlarımıza sabırlı olmalarını, güzel sonuçlar elde edeceğimizi beyan etmiştik. Hemen akabinde üstyapı çalışmalarımıza ağırlık verdik. Bir yandan kilitli parke taşı döşemesi yaparken diğer yandan cadde ve sokaklarımızı asfaltlamaya başladık. Bugün geldiğimiz nokta itibari ile bizlere güvenen halkımıza karşı mahcup olmadık. Hürriyet Mahallesi başta olmak üzere Saray, Sunay, Kültür gibi merkezi mahallelerimizde altyapısı tamamlanan birçok cadde ve sokağın üstyapısını yeniledik. Mevsim şartları elverdikçe bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah çok daha güzel çalışmalarla halkımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz” dedi.

MUŞ 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:29

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