Dev proje için ilk adım atıldı ‘Bin Yıllık Geçmişten Bin Yıllık Geleceğe’ projesi hayata geçiriliyor

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın seçim vaatleri arasında kamuoyuna duyurulan ‘Bin Yıllık Geçmişten Bin Yıllık Geleceğe’ projesi için ilk adım atıldı. Muş Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde uygulanacak proje için protokol imzalandı.

Muş Belediyesi projelerini bir bir hayata geçiriyor. AK Parti 133. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katılmak üzere Ankara’da bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, şehre katma değer katacak projelerle ilgili Bakanlık ve kurumlarla önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Asya, uzun bir süredir üzerinde çalışılan ve Muş’un turizmine katkı sağlayacak ‘Bin Yıllık Geçmişten Bin Yıllık Geleceğe’ projesinin birinci etabı için TOKİ Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk ile protokol imzaladı. Önümüzdeki günlerde uygulanacak proje ile Yukarı Çarşı olarak bilinen mevkideki tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılacak.

İmza altına alınan protokol kapsamında söz konusu proje ile Minare, Dere, ve Kale mahalleleri sınırları içerisinde halihazırda fonksiyonunu yitirmiş çarpık yapılaşmaların olduğu Minare Mahallesi’nde 104, 106, 107 ve 108 nolu adalar, Dere Mahallesi’nde 255 nolu ada ve Kale Mahallesi’nde 710 nolu adalar içerisinde yer alan Alaattin Bey Camii, Hacı Şeref Camii, Ulu Camii, Karasu Hamamı, Şeyh Muhammedi Mağribi, Müştak Baba Türbesi, Zerzemi Hazretleri Türbesi ile Yıldızlı Han’ı gün yüzüne çıkarmak, bu eserlerle çevrili alanın tarihi dokusunu ortaya çıkarmak, ekonomik, kültürel ve sosyal açıdan ilin merkezi haline getirilmesi hedefleniyor.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “Bugün ilimize değer katacak bir projenin ilk adımını atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız ve gerekli fizibilite çalışmasını yaptığımız ‘Bin Yıllık Geçmişten Bin Yıllık Geleceğe’ projemizin birinci etabı için TOKİ ile protokol imzaladık. Kısa bir süre içerisinde uygulamaya başlayacağımız projemizle tarihi eserlerimizi gün yüzüne çıkararak, ilimizin turizmine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Halkımıza vaat ettiğimiz projemizin hayata geçirilmesinde bizlere her zaman destek veren başta Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, TOKİ Başkanımız, Başkan Yardımcımız ve tüm bürokratlara şükranlarımı sunarım. İlimize yeni bir şekil verecek projemizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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