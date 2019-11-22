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Kıran-5 operasyonunda teröristlerin inine girildi Şenyayla bölgesinde terör örgütüne ait 12 sığınak ...

İHA

Muş'ta, PKK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik başlatılan Kıran5 operasyonunda güvenlik güçleri tarafından tespit edilen 12 sığınak imha edildi.

Kıran-5 operasyonunda teröristlerin inine girildi Şenyayla bölgesinde terör örgütüne ait 12 sığınak imha edildi

Muş’ta, PKK terör örgütünün kış üslenmesine yönelik başlatılan Kıran5 operasyonunda güvenlik güçleri tarafından tespit edilen 12 sığınak imha edildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; jandarma komando birlikleri, jandarma özel harekât birlikleri, polis özel harekât birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla Muş’un Şenyayla bölgesinde Kıran5 operasyonu çerçevesinde Serdal Uyanık 2019456 operasyonu icra edildiği belirtildi. Operasyonda tespit edilen 12 adet sığınakta; 4 adet jelikan, 1 adet kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 26 adet büyük pil, 1 adet 16’lı pil bloğu, 1 adet 14’lü pil bloğu, 1 adet 10’lu pil bloğu, 3 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet ampermetre, 1 adaptör, 1 adet ses kayıt cihazı, 70 metre elektrik kablosu, 9 adet büyük tüp, 2 adet küçük tüp, 2 takım terörist kıyafeti, 2 adet uyku tulumu, 1 adet av tüfeği fişekliği, 1 adet puşi, 1 adet sırt çantası, muhtelif giyim malzemesi, 3 adet mont, 6 çift çorap, 1 çift eldiven, 2 adet gömlek, 1 adet fular, 1 adet şal, çok miktarda yiyecek ve yaşam malzemesi, 102 kilogram un, 80 kilogram ev yapımı peynir, 15 kilogram pirinç, 14 kilogram zeytin, 13 kilogram yağ, 13 kilogram makarna, 12 kilogram bulgur, 7 kilogram pekmez, 7 kilogram vişne reçeli, 11 kilogram tuz, 11 kilogram küp şeker, 6 kilogram çay, 6 kilogram domates salçası, 5 kilogram kuru fasulye, 4 kilogram kuru kayısı, 4 kilogram bayram şekeri, 4 kilogram krem çikolata, 1 adet ketçap, 1 kilogram toz biber, 10 paket maya, 13 kilogram tütün, 165 metre branda, 50 metre sera naylonu, 500 metre inşaat teli, 150 metre su hortumu, 10 metre halat, 3 paket beton çivisi, 50 metre çelik tel, 1 adet dört gözlü ocak, 1 adet tüplü saç, 6 adet tüp başlığı ve hortumu, 2 makara dikiş ipi, 1 kilogram tarım ilacı, 11 adet tükenmez kalem, 1 adet ampul, 1 adet koli bandı, 96 adet çöp poşeti, 30 adet battaniye poşeti, 6 adet 5 litrelik su bidonu, 5 adet kürek, 3 adet kazma, 5 adet çakmak gazı, 3 adet hayvan semeri, 2 adet testere, 2 adet soba, 1 adet heybe, 1 adet çuval, 1 adet mangal teli, 4 adet sinek ilacı, 1 adet eğer ve ipi, 1 adet diş macunu, 20 adet kalıp sabun, 11 kilogram çamaşır deterjanı, 4 litre sıvı sabun, 5 litre bulaşık deterjanı, 7 adet metal tabak, 5 adet tencere, 3 adet demlik, 2 adet çatal, 4 adet kaşık, 5 adet bardak, çok miktarda tıbbi malzeme, 3 tablet ağrı kesici ilaç, 3 tablet antibiyotik, 20 adet antibiyotik şurup, 50 adet muhtelif ilaç ampul, 3 adet damar yolu iğnesi, 1 adet serum hortumu, 1 adet dolu serum şişesi, 13 adet enjektör, 7 adet serum paketi, 4 adet flaster bant, 1 paket sargı bezi, 1 paket pamuk, 18 adet not defteri ve 1 adet ajanda ele geçirildi.
Delil niteliğine haiz malzemelerin muhafaza altına alındığı, depo/sığınaklarla diğer malzemelerin ise imha edildiğini bildirildi.

MUŞ

22 Kasım 2019 Cuma

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