Varto’da öğrenmenler için piknik etkinliği

Muş'un Varto ilçesinde ara tatil nedeniyle Karameşe Köyü İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü tarafından piknik düzenlendi.

Varto ilçesine bağlı 150 haneli ve bin 500 nüfuslu Karameşe köyünde bulunan İmam Hatip Ortaokulu idareci ve öğretmenleri tarafından hem 24 Kasım Öğretmenler Günü hem de ara tatil nedeniyle piknik düzenlendi. Pikniğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, ara tatil etkinlikleri kapsamında Karameşe İmam Hatip Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencilerinin piknik düzenlediğini belirterek, “Düzenlenen etkinlikte çevreyi inceleme şansı yakalayan öğrenciler, keyifli dakikalar geçirdiler. Bu tür etkinliklerin diğer köylerimizde de yapılmasını istiyoruz. Öğretmen, veli ve öğrenci ayağı dediğimiz bu üçü bir arada yaşamamız gerektiğinden dolayı güzel bir etkinlik oldu. Çalışmalarından dolayı Karameşe İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sedat Temir, Müdür Yardımcısı Ebru Taşçı ve tüm öğretmenlere teşekkür ederiz" dedi.

Ziyaretin ardından öğrenci ve öğretmenler, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve Şube Müdürü Evren Biter ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

MUŞ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:30

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