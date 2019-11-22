Uzgörür beldesinde örnek belediyecilik

– Muş’un Bulanık ilçesine bağlı Uzgörür Beldesi Belediyesi, yaptığı hizmetlerle örnek belediye haline geldi.

Uzgörür beldesinde dört dönemdir seçilen AK Parti’li Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu, yaptığı çalışmalarla halkın takdirini topluyor. 4 dönem üst üste Uzgörür Belediye Başkanlığına seçilen Kerem Gündoğdu, yeni dönemde de spordan sağlığa, eğitimden yatırıma yeni projeler hayata geçirmeye çalışıyor. 15 yıllık görev süresi içerisinde hayata geçirdiği projelerle örnek bir belediyecilik yapan Uzgörür Belediye Başkanı Kerem Gündoğdu, "En büyük arzum, Uzgörür taşı ile ilgili DAKA'ya sunmuş olduğum projenin hayata geçmesidir. Uzgörür taşı, Ahlat taşından daha kalitelidir. Bu proje gençlerimizin ekmek teknesi olacaktır" dedi.

Beldenin muhtelif mahallelerinde ekiplerin asfaltlama, kaldırım, parke, yol, yol açma, yollara dolgu, asfalt yama, parkbahçe çalışmaları gibi altyapı ve üstyapı çalışmalarına aralıksız devam ettiğini kaydeden Belediye Başkanı Ketem Gündoğdu, "Merkez ve kırsal mahallelerde hemşehrilerimize en iyi hizmeti verebilmek için mesai kavramı gözetmeksizin ekiplerimiz sahada çalışıyorlar. Beldemde içme suyu, altyapı ve kanalizasyon sorunu yoktur. Parke taşını yapmışız. Hiçbir eksiğimiz yoktur, Allah'a çok şükür. Tek sıkıntımız, Abdalbeyazit Mahallemizde su sıkıntısı vardı. Onu da DSİ tarafından sondaj çalışmasını yapıyoruz. Tabi ki maliyeti yüksektir. Devletimiz sondaj konusunda bize yardımda bulunmuş. Buradan sizlerin huzurunda yetkililere teşekkür ediyorum. Bir kamyona ihtiyacımız vardır. Spor Toto Başkanlığı bir halı saha yapacak. Dışarıdan olan üç tane mahallemiz var, kışın çok zor duruma düşüyoruz. Masrafımız çok oluyor. Bu konuda sıkıntı çekiyoruz. Beldede ve mahallelerde altyapı ve parke taşı döşenmiştir. Ama halkımıza layık olmak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak ve şehrimizi modern bir kente dönüştürmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok alanda hizmet ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz. Hemşehrilerimizin hayır dualarını alabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz" dedi.

MUŞ 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:30

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