Muş'ta vatandaşlar tarafından bulunan yavru su samuru, doğal yuvasına bırakıldı

Muş'ta, Murat Nehri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru su Samur'u yetkiler tarafından yeniden doğal yuvasına bırakıldı.

Murat Nehri yakınlarında vatandaşlar tarafından bulunan yavru su Samur'u, Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı. Vatandaşlardan teslim alınan yavru Samur'un yuvası tespit edilmesi ile yuvanın bulunduğu alana bırakıldı. Murat Nehrinin suyu çekilmesi ile yuvaları açığa çıkan yavru Samurlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğünün koruması altına alındı. Yetkiler, vatandaşların nehir kıyısında bulunan sağlıklı yabani hayvanlara müdahale ermemeleri konusunda uyarılarda bulundular

MUŞ 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:58

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:03

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.