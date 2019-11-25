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24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

İHA

– Muş'un Bulanık ilçesindeki Turgut Özal Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından öğretmenler onuruna yemek verildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

– Muş’un Bulanık ilçesindeki Turgut Özal Ortaokulu Okul Aile Birliği tarafından öğretmenler onuruna yemek verildi.
Bir restoranda verilen yemekle öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Turgut Özal Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Galip Kılınç, "Öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Sizler bizim ve çocuklarımız için çok değerlisiniz. Sizin için ne yapsak, hakkınızı ödeyemeyiz. Düzenlediğimiz programa katıldığınız için yönetim kurulumuz ve tüm velilerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.
Okul Müdürü Yahya Demir ise, böyle günlerde bir araya gelmenin önemine değinerek, "Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle program düzenleyen okul aile birliğimize teşekkür ediyorum. Kadromuz fedakâr, sabırlı, bilgili ve birikimli bir kadrodur. Siz fedakâr öğretmenlerimize teşekkür ediyor, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.
Yemekte orkestranın sunduğu konseri dinleyen öğretmenler, hareketli müzik eşliğinde bol bol oynayarak gece boyunca eğlendiler.

MUŞ

25 Kasım 2019 Pazartesi

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