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Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü

İHA

– Muş'un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü

– Muş’un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Hükümet konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören; Halk Kütüphanesinin toplantı salonunda devam etti. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ergen, "Kırmadan, kızmadan, yormadan, sevgiyle, ilgiyle, bilgiyle kendilerine bahşedilen özel ve güçlü bir sabırla insan yetiştiren, tüm zorluklar arasında iyi ki öğretmenim diyen koca yürekli öğretmenlerimin Öğretmenler Günü’nü kutluyor; ülkemin eğitim ağacının dalında onlar gibi bir yaprak olmaktan duyduğum gururu bir kez daha tekrar ediyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete göç etmiş tüm öğretmenleri saygı ve rahmetle anıyor, görev başındaki tüm öğretmenlerime ve ailelerine sağlık esenlik ve mutluluk diliyorum" dedi.
Aday öğretmen Huma Zabun’un da yaptığı konuşmanın ardından şiirler okundu. Sinevizyon gösterisi ile devam eden program, aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından kompozisyon, resim ve şiir alanında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Programa İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Daştan, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Horzum, Kaymakamlık Yazı İşler Müdürü Abdulhakim Erdoğan, Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, şube müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

MUŞ

25 Kasım 2019 Pazartesi

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