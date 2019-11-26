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Varto’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

İHA

Muş'un Varto ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir program düzenlendi.

Varto’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği

Muş’un Varto ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir program düzenlendi.
Varto ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmenler için verilen yemeğe Kaymakam Ertuğrul Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, hakimler ve savcılar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Yunus Pehlivan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ekrem Meydan, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Ali İhsan Osmanoğlu da katıldı. ‘Öğretmenler Günü’nüz kutlu olsun’ yazılı pastayı öğretmenlerle birlikte kestikten sonra masaları tek tek gezen Kaymakam Avcı ve Müdür Süne, öğretmenlerle birlikte halay çekti.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Ertuğrul Avcı, “24 Kasım Öğretmenler günü’nü Varto ilçesindeki öğretmenlerimizle birlikte kutluyoruz. Beraber Muş halayını çektik. Umarım güzel oldu. Öğretmenlerimiz arasında bir kaynaşma olmasıyla birlikte günlerinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Öğretmenlerimiz zaten baş tacı. Ülkemizin güzel köşelerinde hizmet ediyorlar. Hepsine buradan başarılar diliyorum. Allah daha nice öğretmenler ve öğrenciler günü nasip etsin diyelim. Hepsine teşekkür ederim” dedi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise, Varto Kaymakamlığınca desteklenen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yemekli bir gece düzenlediklerini belirterek, “Kaymakamımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Öğretmen geleceğin aynasıdır. Yarınlarımızın teminatıdır. Öğretmenlerimizin eğlenebilmeleri için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapıyoruz. Katılan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Programın sonunda Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı tarafından altın çekilişi düzenleyerek kurada şanslı çıkan öğretmenlere altın hediye edildi.
Program verilen yemeğin ardında çekilen halaylarla sona erdi.

MUŞ

26 Kasım 2019 Salı

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