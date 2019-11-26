Başkan Asya, öğretmenleri unutmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Asya, öğretmenleri unutmadı

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle ilk mesai gününde il genelindeki tüm okullara çiçek gönderip öğretmenlerin günlerini tebrik ederken, temsili olarak bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul, bir lise ve bir de özel okul ziyareti gerçekleştirdi.

Başkan Asya, öğretmenleri unutmadı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle ilk mesai gününde il genelindeki tüm okullara çiçek gönderip öğretmenlerin günlerini tebrik ederken, temsili olarak bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul, bir lise ve bir de özel okul ziyareti gerçekleştirdi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenleri unutmadı. Belirli aralıklarla okul ziyaretleri yapıp öğretmenlerin fikir ve önerilerini alan Başkan Asya, eğitimcileri özel günlerinde de yalnız bırakmadı. Başkan Asya; sırasıyla Farabi İmam Hatip Ortaokulu, Ertuğrul Gazi İlkokulu, Anadolu Lisesi, Seçkin İz Koleji, Lale Anaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitimcilere karanfil dağıtan Başkan Asya, günlerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Asya, okul ziyaretleri sırasında kendisini yoğun ilgi ve sevgi ile karşılayan öğrencilerle de yakından ilgilenerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Ziyaretler sırasında öğretmenlere hitaben konuşan Başkan Asya, kutsal bir meslek icra ettiklerini belirterek, "Bir neslin en iyi şekilde yetişmesine sizler vesile oluyorsunuz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine ve sorumlu oldukları vatanlarına faydalı olmaları sizlerin yönlendirmesi ile oluyor. Bilgi ve tecrübelerinizle aydınlattığınız gençlerin ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol alacaklarına inancım tamdır. Emeklerinizden dolayı sizlere müteşekkirim. Her zaman sizlerle beraber olduğumuzu bilmenizi isteriz. Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açıktır. İmkanlar dahilinde bizden istediğiniz her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu mutlu gününüzde de sizlerle beraber olmak istedik. Her gününüzün bu özel gün gibi geçmesini temenni ediyorum" dedi.
Belirli aralıklarla şehir merkezindeki okulları ziyaret ettiklerini anımsatan Başkan Feyat Asya, "Ortak Akıl Birlikte Yönetim" anlayışını sürdürerek herkesin görüş ve önerilerine açık olduklarını kaydetti. Belediyenin faaliyetleri ile ilgili öğretmenleri bilgilendiren Başkan Asya, görev süresi içerisinde hayata geçirilen ve planlanan çalışmalara değinerek, öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu. 2019 yılı çalışma sezonunu dolu dolu geçirdiklerini belirten Başkan Asya, bu kapsamda alt ve üst yapı alanında önemli hizmetler hayata geçirdiklerini ifade etti.

MUŞ

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:06
  • İKİNDİ 14:40
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Köyde, birleştirilmiş sınıfta ilkokul eğitimi
YEREL HABERLER Köyde, birleştirilmiş sınıfta ilkokul eğitimi
Varto’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Varto’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
Muş’ta 2 bin 128 mezarın nakil işlemi başlatıldı Baraj suları altında kalacak 2 bin 128 mezarın taşıma işlemi başladı
YEREL HABERLER Muş’ta 2 bin 128 mezarın nakil işlemi ...
Polislerden KADES bilgilendirmesi
YEREL HABERLER Polislerden KADES bilgilendirmesi
Yavru su samuru doğal ortamına bırakıldı
YEREL HABERLER Yavru su samuru doğal ortamına bırakıldı
Varto’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Varto’da 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü
YEREL HABERLER Bulanık'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü
Muş’ta 3 iş yeri, 1 kafeterya ve 4 konut satışa çıkarılıyor
YEREL HABERLER Muş’ta 3 iş yeri, 1 kafeterya ve 4 konut satışa ...
24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
YEREL HABERLER 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği
Muş'ta vatandaşlar tarafından bulunan yavru su samuru, doğal yuvasına bırakıldı
YEREL HABERLER Muş'ta vatandaşlar tarafından bulunan yavru su ...
24 Kasım Öğretmenler Günü
YEREL HABERLER 24 Kasım Öğretmenler Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü
YEREL HABERLER 24 Kasım Öğretmenler Günü
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X