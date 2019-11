Başkan Asya, öğretmenleri unutmadı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nün hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle ilk mesai gününde il genelindeki tüm okullara çiçek gönderip öğretmenlerin günlerini tebrik ederken, temsili olarak bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul, bir lise ve bir de özel okul ziyareti gerçekleştirdi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenleri unutmadı. Belirli aralıklarla okul ziyaretleri yapıp öğretmenlerin fikir ve önerilerini alan Başkan Asya, eğitimcileri özel günlerinde de yalnız bırakmadı. Başkan Asya; sırasıyla Farabi İmam Hatip Ortaokulu, Ertuğrul Gazi İlkokulu, Anadolu Lisesi, Seçkin İz Koleji, Lale Anaokulunu ziyaret ederek öğretmenlerle bir araya geldi. Eğitimcilere karanfil dağıtan Başkan Asya, günlerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Asya, okul ziyaretleri sırasında kendisini yoğun ilgi ve sevgi ile karşılayan öğrencilerle de yakından ilgilenerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Ziyaretler sırasında öğretmenlere hitaben konuşan Başkan Asya, kutsal bir meslek icra ettiklerini belirterek, "Bir neslin en iyi şekilde yetişmesine sizler vesile oluyorsunuz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine ve sorumlu oldukları vatanlarına faydalı olmaları sizlerin yönlendirmesi ile oluyor. Bilgi ve tecrübelerinizle aydınlattığınız gençlerin ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında önemli rol alacaklarına inancım tamdır. Emeklerinizden dolayı sizlere müteşekkirim. Her zaman sizlerle beraber olduğumuzu bilmenizi isteriz. Kapımız ve gönlümüz sizlere her zaman açıktır. İmkanlar dahilinde bizden istediğiniz her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu mutlu gününüzde de sizlerle beraber olmak istedik. Her gününüzün bu özel gün gibi geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Belirli aralıklarla şehir merkezindeki okulları ziyaret ettiklerini anımsatan Başkan Feyat Asya, "Ortak Akıl Birlikte Yönetim" anlayışını sürdürerek herkesin görüş ve önerilerine açık olduklarını kaydetti. Belediyenin faaliyetleri ile ilgili öğretmenleri bilgilendiren Başkan Asya, görev süresi içerisinde hayata geçirilen ve planlanan çalışmalara değinerek, öğretmenlerle fikir alışverişinde bulundu. 2019 yılı çalışma sezonunu dolu dolu geçirdiklerini belirten Başkan Asya, bu kapsamda alt ve üst yapı alanında önemli hizmetler hayata geçirdiklerini ifade etti.

