Kaymakam Yalçın, muhtarlarla bir araya geldi

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Malazgirt Kültür Merkezinin konferans salonunda muhtarlarla toplantı yapan Kaymakam Emre Yalçın, yerleşim yerleriyle ilgili sorunları dinledi, talepleri aldı. Yıl içerisinde köylerde yapılacak çalışmalarla ilgili bilgilerin paylaşıldığı toplantının ardından muhtarlar için Malazgirt Öğretmenevinde birlik beraberlik yemeği verildi. İlçedeki muhtarlarla dayanışmayı kuvvetlendirmek için birlik beraberlik ve dayanışma yemeğine ilçe merkezi ve köylerindeki tüm muhtarlar katıldı.

Kaymakam Emre Yalçın, yemeğe katılan tüm muhtarlara teşekkür ederek, birlik beraberlik ve dayanışma yemeğinin muhtarlarla kurumların arasında koordinasyon sağlanmasında faydası olduğunu söyledi. Kaymakam Yalçın, "Ben Muhtarlar Günü’nde ilçe dışında olduğum için programlarınıza katılamamıştım. O yüzden siz değerli muhtarlarıma bir yemek borcum vardı. Onun için bu birlik beraberlik ve dayanışma yemeğini organize ettik. Muhtarlarımız bizim mahalle ve köylerdeki temsilcimizdir. Sizler vatandaşın talebini, bulunduğunuz yerdeki ihtiyaç sahiplerini, köyünüzün ihtiyaçlarını ve köylerdeki önemli konuları direkt bize ileterek haberdar ediyorsunuz, bizler de devletimizin imkânlarını vatandaşlarımıza götürüyoruz. Siz değerli muhtarlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

MUŞ 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:34

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