Muş ve Bitlis için yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Bitlis ve Muş için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Bitlis ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağışlı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmurlu geçmesi beklendiği bildirildi. Açıklamada, “Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış öncesi Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 11, Muş’ta 8, Bitlis’te 7 ve Hakkâri’de 8 derece olması beklenmektedir” denildi.

MUŞ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:01

YATSI 18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.