Muş'ta kar yağışı ve tipi ulaşımı etkiledi

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MUŞ'ta etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı olumsuz etkiledi. Sürücüler, Çavuştepe mevkiinde araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.

Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Tipiyle birlikte yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı özellikle ulaşımda sürücülere zor anlar yaşattı. Kent merkezine 25 kilometre mesafedeki Çavuştepe mevkiinde, kar ve tipi nedeniyle köylere yolcu taşıyan minibüsler yolda kaldı. Araçlarına zincir takan sürücüler, yollarına devam edebildi. Muş İl Özel İdaresi ekipleri de yolları açık tutabilmek için çalışmasını sürdürüyor.





MUŞ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:01

YATSI 18:23

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