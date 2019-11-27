Varto’da kar yağışı

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Muş’un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

Varto ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 santimetreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 5 santimetreyi geçtiği belirtildi.

Yetkililer, kar yağışıyla birlikte vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını isterken, hayvan sahipleri ise hayvanlarını yaylalardın indirmeye başladı.

MUŞ 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:35

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