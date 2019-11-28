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Varto’da ihtiyaç sahibi aileye ev desteği

İHA

Muş'un Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı, Doğanca köyünde 3 çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Ali Doğan'ı ev sahibi yaptı.

Varto’da ihtiyaç sahibi aileye ev desteği

Muş’un Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı, Doğanca köyünde 3 çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren Ali Doğan’ı ev sahibi yaptı.
Kullanılamaz halde bulunan bir evde yaşayan Doğan ailesinin bu durumu, Varto SYDV mütevelli heyetinin yaptığı araştırma sonrası ortaya çıktı. Doğanca köyünde 3 çocuklarıyla yaşayan Ali ve Esma Doğan çifti için SYDV tarafından yaptırılan konutun inşaatı tamamlandı.
Varto SYDV Müdürü İbrahim Ataç’tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, ailenin bu acı durumunu öğrendikten sonra harekete geçtiklerini belirtti. SYDV mütevelli heyeti tarafından yapılan incelemenin ardından ailenin daha sağlıklı bir eve yerleşmesi için Doğanca köyünde ev inşa ettiklerini söyleyen Kaymakam Avcı, evin yapımına köylülerin de büyük yardımda bulunduğunu ifade etti. Kaymakam Avcı, “Aileye ev yapmak için çalışma başlattık. Eski evi çıta ve çamurdan yapılı ve oturulamaz bir durumdaydı. Maddi durumu el vermeyen 3 çocuklu olan bu aileye bir ev inşa ettik. Evin içinde bulunan mobilya ve diğer malzemeleri kendilerine yardımda bulunduk. Aile kısa bir sürede yeni evine taşınacak” dedi.
Ailenin yeni evlerine taşınmasıyla çok mutlu olacağını sözlerine ekleyen Kaymakam Avcı, “Mütevelli heyetimizle Ali Doğan adlı vatandaşımızın evinin oturulamaz olduğunu öğrendik. Zaten eski halini de az önce gördünüz. Zor şartlarda yaşıyorlardı. Bugün devletimizin imkanlarıyla güzel bir eve kavuşturduk. Ali Doğan kardeşimize inşallah Allah güle güle oturmayı nasip etsin. İki oda, bir salon, mutfak, tuvalet ve banyosuyla güzelce bir ev olmuş. Devletin kaymakamı olarak evi incelemek için Doğanca köyüne ziyarette bulunduk. Bu köyümüzde incelemelerde bulunacağız. Hayırlı uğurlu olsun Ali Doğan kardeşime” şeklinde konuştu.
Kaymakam Ertuğrul Avcı’ya teşekkür eden Ali Doğan ise, “Bu evi kendi imkanlarımla yapamazdım. Çünkü maddi gücüm yoktur. Kaymakamımız bize sahip çıktı. Bize ev yaptırdı. Bizim komşularımızda yardımda bulundu. Köy muhtarıma ve köylülerime de teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Şu an bazı ufak tefek eksiklikleri olduğunu ve bunun bitirilmesi için de kaymakamın destek sözü verdiğini dile getiren Esma Doğan ise, “Emeği geçen kaymakamımıza ve yardımda bulunan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca yapılan evde İlçe Müftüsü Bayram Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile birlikte incelemelerde bulunan Kaymakam Avcı, daha sonra cem evine geçerek burada Köy Muhtarı Ali Rıza Uzun ve köylülerle bir araya gelerek köylülerin sorunlarını dinledi. Cem evinde incelemelerde bulunan Avcı, ilçe merkezine gitmek üzere köyden ayrıldı.

MUŞ

28 Kasım 2019 Perşembe

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