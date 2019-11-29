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Muş’ta tekstil işi istihdamı artırdı Muş’ta 2 bin kişi tekstil firmalarında istihdam ediliyor

İHA

Muş'ta 2015 yılında 2 olan tekstil firma sayısı 2019 yılında 19'a ulaşırken 2 bin kişi istihdam ediliyor.

Muş’ta tekstil işi istihdamı artırdı Muş’ta 2 bin kişi tekstil firmalarında istihdam ediliyor

Muş’ta 2015 yılında 2 olan tekstil firma sayısı 2019 yılında 19’a ulaşırken 2 bin kişi istihdam ediliyor.
Muş’ta tekstil firmalarının sayısı devlet desteğiyle gün geçtikçe artmaya başlıyor. 2015 yılında 2 tekstil firmasının olduğu kentte, bu sayı 2019 yılında ise 19’a ulaştı. Muş Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından işbaşı programları, meslek edindirme kurslarınca desteklenen 19 firmada yaklaşık 2 bin kişi istihdam edilirken, bu rakamlar dolaylı olarak 25 bin kişiyi etkiliyor.
Kurslar ve destekler hakkında açıklamalarda bulunan İŞKUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, müdürlük olarak 2019 yılında farklı farklı çalışmalarının olduğunu söyledi. 2015 yılında Muş’ta 2 tane tekstil firması varken bugün 19 tane tekstil firmasının olduğunu kaydeden Taylan, “Önümüzdeki süreçte 3 firma daha tekstil açacaktır. Bu tekstil firmalarımızda ortalama 2 bin kişi çalışmakta. Fakat işbaşı programlarımızı ya da meslek edindirme kurslarımızı da üzerine koyduğumuzda yaklaşık 4 bin 500 kişiye İŞKUR destek veriyor. Bu aile bazında hesaplandığı zaman her bir ailede 5 kişi bile olsa 25 bin kişiye tekabül eder. Bu küçümsenecek bir rakam değildir. İŞKUR ve devletimizin bu hizmetleri aşikardır. İŞKUR olarak Muş ekonomisine çok büyük bir katkısı vardır. İŞKUR’un amacı; istihdamı artırmak, istihdamın düşmesini engellemek ve ekonomiye büyük bir katkı sağlamak. Biz bu katkıyı hedef değil de dolaylı sağlıyoruz. Şöyle ki; işsiz insanlarımızın meslek sahibi olmasını istiyoruz. İşverenlerimizin eleman yetiştirmesini istiyoruz. Tabi bunlar eleman yetiştirirken meslek edindirme kurslarımızla, işbaşı eğitim programlarımızla veya ekonomik anlamda TYP’yle biz bunlara asgari ücret niteliğinde destek oluyoruz” dedi.
Muş ekonomisine ayda verdikleri desteğin 5 milyonun üzerinde olduğunu hatırlatan Taylan, “Bu tür işlemlerimize harcadığımız para 78 milyonu bulmuştur. Bu Muş ekonomisi için çok büyük bir katkıdır. Bu rakam Muş’ta birçok işverenin toplam cirosundan çok daha fazladır. Biz bu ekonomik desteği yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz bize bu imkanı, fırsatı veriyor. Bizde bu imkanı sonuna kadar ilimiz için kullanacağız” ifadelerini kullandı.

“Muş ekonomisine 1,5 milyon TL bir katkımız olmuştur”
Bir yıl içerisinde Muş ekonomisine 1,5 milyon TL’lik bir katkı sağladıklarını anlatan tekstil firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Demirel, “Burada 65 personelimiz var ve pantolon üretimi yapıyoruz. İŞKUR İl Müdürlüğü bir yıl içerisinde kurslar ve diğer konularda yardımcı oluyorlar. Burada yaklaşık 150 kişinin istihdamını sağlamak istiyoruz. Günde 900950 adet pantolon üretimi yapıyoruz. Bir yıllık çalışmamız içerisinde Muş ekonomisine 1,5 milyon TL bir katkımız olmuştur. İnşallah kapasitemizi artırarak daha fazla ekonomiye katkımız olacaktır” diye konuştu.
Firma çalışanlarından Şevval Yavuz ise, yaklaşık bir yıldır tekstil işinde çalıştığını ve hem ailesine katkıda bulunduğunu hem de meslek edindiğini söyledi.

MUŞ

29 Kasım 2019 Cuma

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