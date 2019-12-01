Muş’ta “Kış Lastiği” uygulaması

Muş Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün başlatılan “Kış Lastiği Uygulaması” kapsamında denetime başladı.

İçişleri Bakanlığınca bugün başlatılan ve 1 Nisan 2020'ye kadar devam ettirilecek olan “Kış Lastiği Uygulaması”, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar üzerinde denetim yapıldı. 3 noktada kontrollere başlayan ekipler, lastiklerin diş ölçümünü gerçekleştirerek kontrol etti.

Muş Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, kentte 3 ayrı noktada 5 ekiple denetimlerin 7/24 esasına göre yapıldığı bildirildi. Uygulamanın 1 Nisan 2020'ye kadar devam edeceği ve kurala uymayan araçların sürücülerine ise 625 lira cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

MuşBingöl karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önünde yapılan lastik uygulamasında konuşan sürücülerden Adem Kalkan, uygulamayı yerinde bulduğunu, Kırşehir’den geldiğini ve birçok yerde kar yağışının olduğunu söyledi. Kalkan, kışlık lastik takmadan yola çıkılmaması gerektiğini ifade etti.

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