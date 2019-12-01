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YORUM KURALLARINI OKUDUM

UMADER Başkanı Temel’den Arzu Kaya’ya ziyaret

İHA

Muş'un Malazgirt ilçesinde sinir sisteminde kötü huylu tümör bulunan (nörofibromatozis) kanser hastası Arzu Kaya'ya moral ziyaretleri devam ediyor.

UMADER Başkanı Temel’den Arzu Kaya’ya ziyaret

Muş'un Malazgirt ilçesinde sinir sisteminde kötü huylu tümör bulunan (nörofibromatozis) kanser hastası Arzu Kaya’ya moral ziyaretleri devam ediyor.
Malazgirt’in Saltukgazi Mahallesi’nde oturan Enver ve Gülşen Kaya çiftinin en büyük çocuğu olan Arzu Kaya, yıllardır vücudunda birçok hastalıkla mücadele ediyor. Ankara’da geçirdiği önemli bir ameliyat sonrası evinde istirahat eden Arzu Kaya’yı Uluslararası Mazlumlar Derneği (UMADER) Başkanı Çetin Temel, dernek üyesi Metin Bingöl ve Dernek Sekreteri Aleyna Eşin ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundular.
Arzu ve ailesine erzak ve giysi yardımı yapan Başkan Çetin Temel, ameliyat olan Arzu Kaya’ya biraz moral vermek istediklerini belirtti. Başkan Temel, “UMADER olarak Arzu kızımıza yaptığımız ikinci ziyaretimiz. Bugünden sonra Arzu kızımızın hep yanında olacağız. Kurucu Genel Başkanımız Zeynep Gürkan Hanım da bizlere her daim destek veriyor. Genel başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Arzu kızımızın durumunu kendisine arz ettim. Başkanımız her daim Arzu kızımıza yardım edeceğini belirtti. Bugün yaşama umuduna yeniden sarılan kızımıza ufakta olsa bir şeyler getirmek istedik. Bu hediyelerle hasta kızımızı az da olsa mutlu ettiysek ne mutlu bize. Arzu artık biz UMADER ailesinin de bir evladı. Kızımıza yardımlarımız devam edecektir” dedi.
Yaşama umudunu yeniden kavuşan Arzu Kaya, Ankara’da geçirdiği ameliyat sayesinde yaşama umudunun yeşerdiğini belirterek, “Yaşama umudum kalmamıştı. Şimdi Ankara’da birinci ameliyatımı oldum. Yaklaşık bir ay sonra ikinci ameliyatım için tekrar gideceğim. Bugün de UMADER Başkanımız beni ziyarete geldi. Bana ve kardeşlerime bir sürü hediyeler getirdiler. Başkanım beni çok mutlu etti. Allah başkanımdan razı olsun” ifadelerini kullandı.
Yaşama umudunu hiçbir zaman yitirmeyen Arzu Kaya ve ailesi, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, UMADER Başkanı Çetin Temel ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

MUŞ

01 Aralık 2019 Pazar

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