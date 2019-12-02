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Muş'ta istihdam arttı, gençlerin karıştığı suç oranı azaldı

DHA

MUŞ'ta sayısı 20'ye ulaşan tekstil atölyeleri, 2 bine yakın gence iş kapısı oldu. Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, teşvik paketiyle kente yapılan tekstil atölyeleri sayesinde iş sahibi olan gençlerin suça karışma oranının azaldığını belirtti. Koç, "Çalışan gençlerimiz kolay kolay kötü alışkanlıklara bulaşmaz. İşsiz olanların kötü alışkanlıklar edinmesi daha kolay. Gençlerimize iş veren firmalarımıza önem veriyoruz" dedi.

MUŞ'ta sayısı 20'ye ulaşan tekstil atölyeleri, 2 bine yakın gence iş kapısı oldu. Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, teşvik paketiyle kente yapılan tekstil atölyeleri sayesinde iş sahibi olan gençlerin suça karışma oranının azaldığını belirtti. Koç, "Çalışan gençlerimiz kolay kolay kötü alışkanlıklara bulaşmaz. İşsiz olanların kötü alışkanlıklar edinmesi daha kolay. Gençlerimize iş veren firmalarımıza önem veriyoruz" dedi.
Ülke genelinde 6'ncı teşvik bölgesinde yer alan Muş, son yıllarda tekstilcilerin akınına uğradı. Devletin verdiği teşvikten yararlanan yatırımcıların kentte açtığı tekstil atölyesi sayısı, 20'ye ulaştı. Başta İstanbul olmak üzere büyük kentlerde yatırımları olan iş insanlarının açtığı tekstil atölyeleri sayesinde 2 bine yakın genç iş sahibi oldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de 'artı 2' istihdam çağrısı ve teşvik paketleri sonrası Muş'a birçok yatırımcının geldiğini belirtti.
Özel sektör istihdamında geçen yıl yüzde 137'lik artış olduğunu kaydeden Taylan, "2015 öncesine kadar Muş'ta 2 tekstil fabrikası varken, şimdi 20 tekstil firması faaliyet yürütüyor. Yıl sonuna kadar bu rakamın 22'ye yükselmesini bekliyoruz. 2 bin kişinin çalıştığı tekstil fabrikalarının yanı sıra iş veren tüm firmalara destek sağlıyoruz. Kadın istihdamına öncelik verdiğimiz için tekstil firmalarında çalışanların yüzde 60'ını kadınlar oluşturuyor. Kadınlarımızın evde oturmalarını istemiyoruz. Hem ekonomiye hem de aile katkı sağlamalarını sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu. 
İŞKUR'un sadece meslek edindirme faaliyeti yürütmediğini, işverenlere de önemli katkılar sağladığını anlatan Mehmet Emin Taylan, Muş'ta 500 iş yerinin, kurumun desteklerinden yararlandığını ve çeşitli sektörlerde 3 bin kişiye iş imkanı oluşturduğunu kaydetti. Desteklemeler dolayısıyla aylık 5 milyon lira ödeme yaptıklarını söyleyen Taylan, iş insanlarını Muş'a yatırım yapmaya davet etti. 
'İŞLETMELER SAYESİNDE SUÇ ORANI DÜŞTÜ'
Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç ise kentin ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan tekstil fabrikalarını çok önemsediklerini belirtti. İşletmelerin açılmasıyla Muş'ta gençlerin karıştığı suç oranlarının ciddi oranda düştüğünü gözlemlediklerini anlatan Koç, "İşi olan, çalışan gençlerimiz kolay kolay kötü alışkanlıklara bulaşmaz. İşsiz olanların kötü alışkanlıklar edinmesi daha kolay. Bu yüzden gençlerimize iş veren bu firmalarımıza her zaman daha fazla önem veriyoruz. Aynı zamanda kentimizin ekonomisine de önemli katkı sağlıyorlar. Üretilen ürünler yurt dışına gönderiliyor. Muş yatırım için uygun bir kent. Tüm yatırımcıları kentimize bekliyoruz" dedi. 
İstanbul'daki işletmesini Muş'a taşıyan Esat Demirel de 22 yıldır tekstil işinde olduğunu, teşvik sayesinde 3 yıl önce memleketine dönerek, atölye açtığını anlattı. Hemşehrilerine iş imkanı sağladığı için mutlu olduğunu belirten Demirel, "Firmamızda 150 çalışanımız var. Ürünlerimizi Tunus, Cezayir, Fas gibi 8 Orta Doğu ülkesine ürün ihraç ediyoruz. Genç nüfusun çok fazla olduğu Muş'ta önce insanlar batıya çalışmaya gidiyordu. Şimdi batıya göç neredeyse durdu" diye konuştu. 

MUŞ

02 Aralık 2019 Pazartesi

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