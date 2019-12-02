Varto’da kar yağışı 20 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, gece saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

Varto ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yağmur, yerini kara bıraktı. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye başlarken, hava sıcaklığında ise hissedilir derecede düşüş yaşandı. Sabah iş yerlerini açan esnaflar kar temizleme ve soba koyma mesaisi yaptı.

İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10, yüksek kesimlerde ise yer yer 20 santimetreyi geçtiği belirtildi. Yetkililer, kar yağışı ile birlikte vatandaşların ve ekiplerin duyarlı davranmalarını istedi.

İlçe Özel İdare Müdürü İmam Karahan’dan edinilen bilgiye göre, Varto ilçesine bağlı Kaygıntaş ile Omcalı bölgelerinde 20 köy yolunun kardan kapalı olduğu, ekiplerin yolları yeniden açmak için açma başlattığı belirtildi.

MUŞ 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:39

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