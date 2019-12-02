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Başkan Asya’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

İHA

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Asya’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Asya, yayımladığı mesajda, Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık tarihinin, engelli vatandaşların yaşam standartlarının geliştirilmesi bakımında önemli olduğunu söyledi. Engelli vatandaşların hayatın her alanında kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerinin insani hak olduğunu vurgulayan Asya, “Kişinin doğuştan gelen ya da sonradan edindiği engelinin gündelik, iş ve özel yaşamında olabildiğince az hissedilebilir hale geldiği bir yaşam için çabalarımız sürüyor. Engelli vatandaşlarımızın, yaşlı yurttaşlarımızın ve ailelerinin yaşamını daha kolay ve yaşanılır kılmak adına gerekli hassasiyeti ve çabayı gösteriyoruz” dedi.
Mesajında, dezavantajlı vatandaşlara gösterilen ilgi ve desteğin sosyal devlet anlayışının ve çağdaşlık ölçülerinden biri olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Asya, “Çağımızın getirdiği gelişmelere paralel olarak engelli vatandaşlarımıza pek çok alanda çalışma ve üretime katılma imkanları sunulmaktadır. Bu fırsatlardan istifade etmelerine imkân sağlayarak, engellilerin başkalarına muhtaç olmadan toplumsal hayata katılmaları ve özürleri elverdiği ölçüde çalışma şartlarına kavuşmaları için gayretlerimiz sürmektedir. Toplumun ayrılmaz bir parçasını oluşturan, günlük yaşamda karşılaştıkları güçlükleri yakından izlediğimiz engelli vatandaşlarımıza ilişkin konular, her kesimin yakın ilgisini gerektirmektedir. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına karşı göstereceğimiz ilgi ve üreteceğimiz çözümler, insanımıza ve toplumumuza duyduğumuz saygının en önemli göstergelerinden birini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.
Her zaman engelli vatandaşların destekçisi olduklarını kaydeden Asya, “Belediye olarak imkanlarımız dahilinde engelli kardeşlerimizin eksiklerini gidermeye çalışıyoruz. Bu konudaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlar, daha iyi imkânlara sahip olarak engelsiz bir dünyada yaşamlarını sürdürmelerini temenni ediyorum” diye konuşu.

MUŞ

02 Aralık 2019 Pazartesi

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