Muş’ta kapanan 30 köy yolu ulaşıma açıldı Muş’ta kar kalınlığı yer yer 2-3 metreyi buldu

Muş’ta etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle yer yer kar kalınlığının 23 metreye ulaşması nedeniyle kapanan 30 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Muş’ta kar yağışı kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Kentte önceki gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 30 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin zorlu mücadelesiyle ulaşıma açıldı. Merkeze bağlı 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkiinde yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 23 metreyi bulduğu bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Yapılan yol açma çalışmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekip Şefi Fehim Karakaya, Muş’ta 2 günden beri kar yağdığını ve ekipler olarak gecegündüz çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yer yer kar kalınlığının 23 metreye ulaştığını ifade eden Karakaya, “Yer yer kar kalınlığı 23 metreye ulaşıyor. Yer yer kar kalınlığı değişiyor. İnşallah Üçevler köyüne varacağız. 24 saat çalışmamız devam ediyor. Gecegündüz çalışıyoruz. Çok zor oluyor. Ekip ekip çalışmalarda değişiyoruz. İnşallah tüm köy yollarımızı açmaya çalışıyoruz” dedi.

MUŞ 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:41

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