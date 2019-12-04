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Muş belediyesi, yılın son meclis toplantısını yaptı

İHA

Muş Belediyesi 2019 yılı Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Muş belediyesi, yılın son meclis toplantısını yaptı

Muş Belediyesi 2019 yılı Aralık ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Yılın son meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı. AK Parti ve HDP meclis üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Feyat Asya, geçmiş bir ay içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Asya yaptığı konuşmada, “Çalışma sezonunu verimli bir şekilde geçirdik. Geldiğimiz nokta itibariyle çalışmalarımızda ciddi bir ivme kazandırdık. Hürriyet, Muratpaşa, Saray, Sunay ve Kültür mahallelerimizde asfalt çalışmalarımızı bitirdik. Allah bize lütfetti bize bu fırsatı ve imkânları verip biz de 65 bin ton asfaltı kendi şantiyemizde üreterek, kendi makina ve personelimizi çalıştırmak üzere bu aşamaya geldik. En büyük handikabımız eski hal içerisiydi. Risk alarak iki gün önce sabaha kadar çalışarak hal içindeki asfaltı döküp ıslah ettik. Şu anda da Merkez Cami çevresi ve Hürriyet Caddesine bağlayan sokağı da hava şartları elverişli olursa orayı da kendi personellerimiz ile birlikte sabahlayarak bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

"Bursa’da fiili kardeşlerimiz var şimdi de hukuki kardeşlikte ekliyoruz"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ziyaretini değerlendiren Başkan Asya, “Geçen hafta kardeş belediyemiz olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş ve beraberindeki heyeti ilimizde ağırladık. Tabi Bursa ile sadece formalite bir kardeşliğimiz yok, eminim ki hepimizin illa bir yakın akrabası orada ikamet ediyordur. Bizde Cumhurbaşkanımıza da bu durumu arz ettik. Bursa’da fiili kardeşlerimiz var şimdi de hukuki kardeşlikte ekliyoruz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanı bir kısım bürokratları ve ailesi ile Muş’a geldi. Muş’u, çalışma alanlarımızı ve planlarımızı gezdirdik. Beğenilmek her insanın fıtratında vardır. Biz de çalışma alanlarımızı gezdirirken beğenildik. En nihayetinde şehre girişte hayvan pazarı, sebze hali, şehirlerarası otobüs terminali, lale vadisi parkı, kalemizden, bilgi evlerine, kültür merkezinden, eski hükümet konağına, yıldızlı handan ve yeni restore edilen camilerimizi birçok yeri gezdik. Gelmiş olduğumuz nokta da ciddi manada takdir edildi. Bu yeterli mi asla yetmez, daha fazla çalışacağız daha fazla gayret göstereceğiz. Alt yapı bitti, bundan sonra yapacağımız çalışmalar daha fiili daha gözle görülür çalışmalar olacağı için vatandaşlarımızı da mutlu ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Sezonu hala kapatmadık“
Sezonu hala kapatmadıklarını söyleyen Başkan Asya, “Çünkü hala umudumuz var. Diyoruz ki belki bir kısım daha yolları ıslah ederiz diye. Sezonu kapattıktan sonra da arkadaşlarımız ile birlikte 2020’de yapacağımız çalışmaların planını, projesini ve programını bir bir hayata geçirmek üzere çalışma tertibimizi belirleyeceğiz. Belediyemizin bütün başkan yardımcılarından birim müdürlerine, birim sorumlularından şeflerine kadar, çalışma alanlarında asfalt, temizlik ve park bahçede çalışan ve özellikle zabıta ekiplerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Plan ve proje çerçevesinde bütçemiz de yapıldı. Bütçe komisyonunda çalışan bütün arkadaşlarımıza Bütçe Komisyonu Başkanı Halis Aytunç beyin şahsında emek ve efor sarf ederek güzel bir çalışma sergileyen herkese teşekkür ederim. Bütçemize baktım yüzde 95 oy birliği ile yapılmış. 23 madde vardı dedim o da arkadaşlarımızın dediği gibi olsun. Mali Hizmetler ekibine çok teşekkür ediyorum. Öz gelirlerin arttırılması noktasında Muş Belediyesi’nin kendi rekorunu kırdıkları için Mali Hizmetler Müdürümüz Yusuf Işık’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Etüt ve Proje Müdürümüz Metin Yoldaş kardeşimiz etüt projelerle birlikte sahadaki gayreti çalışması ve samimi emeğinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Bundan ödül sistemini getirelim çalışan arkadaşlarımızı ödüllendireceğiz. Fahrettin Bey sergilediği güzellikten dolayı onu bugün temsili ödüllendireceğiz. Hamdolsun İmarda gözümüzde, beynimizde, kafamızda rahatladı. İmar komisyonunda çalışan arkadaşlarımızın tümüne teşekkür ediyorum. Sosyal ve Kültür işleri artık kurumsallaştı. Yaşlı ev bakım ve engelli bakımına kadar yine kültür merkezleri ve bilgi evlerindeki faaliyetlerden kaynaklı kardeşime teşekkür ediyorum. Sonuç itibariyle belediye işi gönül işi dediğimiz sloganı oturttuk. Bütün Meclis Üyelerimiz ve bütün çalışanlarımızla birlikte bu yılsonunda sergilediğimiz performans, güzellik ve sevgimizi artık duaya dönüştüren Allah’a hamd siz çalışan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl daha fazla gayret daha fazla samimiyetle çalışacağımızı burada beyan eder, Aralık ayı meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Asya’nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi.
Toplantı, meclise havale edilen

MUŞ

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:41
  • GÜNEŞ 07:08
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 14:38
  • AKŞAM 17:00
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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