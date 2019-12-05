Müdür Tunçel’den okul ziyareti

– Muş’un Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, okul ziyaretlerine devam ediyor.

Okul ziyaretlerini sürdürmeye devam eden Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi. Müdür Tunçel, okul ziyaretleri programı kapsamında; Akçaarmut, Günbatmaz, Erentepe Kardelen, Erentepe, Esenlik ilk ve ortaokulları, Bulanık Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bulanık Kız İmam Hatip Ortaokulu, Bulanık İlkokulu, Bulanık Anaokullarını ziyaret etti. Gerçekleştirdiği okul ziyaretinde okul idarecilerinden bilgi alan Müdür Tunçel, daha sonra sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerin ders etkinliğine katılarak onlarla sohbet etti.

Yapılan okul ziyareti ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Müdür Tunçel, “Bildiğiniz gibi okul ziyareti programımıza geçtiğimiz haftalarda eğitim öğretime verilen bir haftalık ara tatilden sonra kaldığı yerden devam ediyor. Okulların idarecilerinden bilgi aldık. Öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, ders etkinliğine katıldık. Onların sorun ve taleplerini dinledik. Daha sonra okulun öğretmenleriyle bir araya gelerek onları dinledik. Öğretmenlerle genel toplantı yaparak eğitim öğretime dair fikir alışverişinde bulunduk. Okul ziyareti programımız aratarak devam edecektir” dedi.

Anıtkabir ziyareti için gezi programı düzenlediklerini söyleyen Müdür Tunçel, “Önceki gün ilçemizde öğrenim gören öğrencilerin Ankara’yı görmeleri için 36 öğrencimizi ve 4 öğretmenimizi, başkentimizi ve başkentimizde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kabrinin bulunduğu Anıtkabiri, ülkemizin kuruluş kararlarının alındığı ilk meclis ve şimdiki Gazi Meclisi görmeleri için gönderiyoruz. Başkentimizin tarihi ve doğal güzelliklerini görecekler ve tanıma fırsatı bulacaklar. Bulanık İlçe Kaymakamımız Mehmet İlidi’ye milli, manevi ve kültürel değerlerimizi yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen geziye verdiği destek için teşekkürlerimi sunarım” diye konuştu.

MUŞ 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:42

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