Soğukta kalan yavru kediye öğretmenler sahip çıktı

Onu tanıdınız mı?

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Muş’un Varto ilçesinde soğukta kalan yavru kediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki öğretmenler sahip çıktı.

Kar yağışı ve soğuk havanın hayatı olumsuz etkilediği Varto’da annesini kaybeden bir yavru kedi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne sığındı. Burada kediye süt ve mama veren öğretmenler, yavru kediye sahip çıktı. Kediye ‘Pamuk’ ismini veren öğretmenler, onu sevmeyi de ihmal etmiyor. Mili Eğitim Müdürlüğüne gelen ziyaretçileri de karşılayan Pamuk, kısa sürede eğitim camiasının maskotu haline geldi.

MUŞ 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:42

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