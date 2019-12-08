Kadınlar 3. Lig: Muş Yağmur Spor: 1 - Makam Spor: 0

Kadınlar 3. Liginde mücadele eden Muş’un tek kadın futbol takımı Yağmur Spor Kulübü, evinde ağırladığı Diyarbakır Makam Sporu 10’lık skorla mağlup etti.

Muş’ta maddi imkansızlıklara rağmen Kadınlar 3. Ligi 9. Grubunda mücadele eden ve 2. sıraya yükselen Muş Yağmur Spor Kulübü, rakibi Diyarbakır temsilcisi Makam Sporu Muş Şehir Stadyumunda ağırladı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte baskılı bir futbol ortaya koyan Muş Yağmur Spor Kulübü, bulduğu fırsatları gole çeviremedi. Soyunma odasına 00 giden takımlar, maçın ikinci yarısına da baskılı başladı. Soğuk havaya rağmen iyi bir performans gösteren Muş Yağmur Spor Kulübü, maçın ikinci yarısında Berivan Tek’in golüyle rakip fileleri havalandırdı. 90 dakikanın tamamlandığı maçta başka gol olmazken, Muş Yağmur Spor maçı 10’lık skorla kazandı.

Maçı 10 kazanan Muş Yağmur Spor Kulübü, 3 puan almasına rağmen maddi imkansızlıklar nedeniyle sahadan mutsuz ayrıldı. Muş’un tek kadın futbol takımı olan Muş Yağmur Spor, başarılı grafiğine rağmen beklediği desteği göremiyor.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Haldun Bayrak, maçı kazanmalarına rağmen sporcularının maddi anlamda desteklenmediği için mutsuz olduğunu ifade ederek, “Kulübümüz mücadele ettiği rakiplerine karşı çok iyi bir durumda ama maddi destek alamıyoruz. Bu da sporcularımızı ve bizi olumsuz olarak etkiliyor. Haftaya maçımızı Hakkari Yüksekova deplasmanında oynayacağız, ama oraya bile gitmeye imkanımız yok. Yetkililerden destek bekliyoruz” dedi.

MUŞ 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:44

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