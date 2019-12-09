Muş’ta 200 öğrenci giydirildi

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından desteklenen “Bir El Bin Çocuk, Doğuya Uzanan El” projesi kapsamında Muş’taki ihtiyaç sahibi 200 öğrenciye kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemesi dağıtımı yapıldı.

Muş Muhtarlara Derneği girişimi ile proje kapsamında merkez Köprüköy Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesinde tespit edilen 200 ihtiyaç sahibi öğrenciye giyim ve kırtasiye yarımı yapıldı. Proje kapsamında tespit edilen 200 öğrenciyi giydirdiklerini belirten Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Muhtarlar Derneği Başkanı Mahmut Gülcü, “Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu olarak her platformda olduğumuzu gösterme adı altında bugün Muş’ta hem başarılı olan hem de ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimize kışlık mont, bot ve kırtasiye yardımında bulunduk” dedi.

Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi hayata geçirmenin sevincini yaşadıklarını belirten Konfederasyon Genel Sekreteri ve Ankara Güvenevler Mahallesi Muhtarı Seviye Ardıç Çelik de, “Bir El Bin Çocuk, Doğuya Uzanan El” projesi kapsamında burada kış şartlarının yoğun geçmesinden dolayı Muş’u seçtiklerini söyledi.

MUŞ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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