Lise öğrencilerinden 'özel öğrenciler' için müzik dinletisi

MUŞ'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, özel eğitim uygulama okulunda konser verdi. Okul bahçesindeki etkinlikte engelli öğrenciler şarkılara eşlik edip, birbirleriyle dans etti.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Muş Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde mini bir konser vardi. Engelli öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte liseli öğrenciler sevilen türkü ve şarkıları seslendirdi. Açık havadaki konserde liseli ağabeyi ve ablalarına eşlik eden engelli öğrenciler, bazen de birbirlerine sarılarak dans etti.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Abdulkerim Özçelik, okula yakın eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak birtakım sosyal faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi. İlk olarak özel eğitim uygulama okulunu seçtiklerini belirten Özçelik, "Bugün burada özel çocuklarımıza, etkinlik yapmak için bir araya geldik. Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek" dedi. Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Murat Çavuş ise lise öğrencilerinin farkındalık yaratmak amacıyla okulda müzik dinletisi sunduğunu aktardı.

MUŞ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

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