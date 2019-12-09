Muş'ta 5 terörist, 7 odalı sığınakta etkisiz hale getirilmiş

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MUŞ'ta, terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenme alanlarının tespitine yönelik jandarmanın istihbari çalışması sonucu 1'i 'gri liste'de olan 5 teröristin, 7 odalı sığınakta etkisiz hale getirildiği ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup teröristin, Muş'un güneyindeki Şenyayla bölgesinde kış üslenmesine gittiğine dair bilgi aldı. Ekipler, istihbari çalışmalar sonucu 'Kıran-5' kapsamında bölgede düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019-482 Operasyonu' sırasında, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 7 odalı sığınağı tespit etti. Sığınakta bulunan teröristler ile jandarma ekipleri arasında kısa süreli temas sağlandı. Yeni nesil termobarik roketatar mühimmatı ve el bombaları ile sığınak ateş altına alındı, hedefe yönelik yakın hava desteği gerçekleştirildi. Sığınak içinde 1'i kadın 5 terörist, etkisiz hale getirildi. 7 odalı sığınakta; 5 kalaşnikof piyade tüfeği, 24 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 el bombası, EYP yapımında kullanılan 4'lü pil bloku, 633 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 gece görüş dürbünü, 2 el telsizi, 1 araç telsizi, 1 akü, 1 güneş paneli, 3 radyo, 5 sırt çantası ile doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



MUŞ 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:11

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YATSI 18:22

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