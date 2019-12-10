Varto’da kan bağışı kampanyası

Kızılay Muş Şube Başkanlığı tarafından Varto ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Belediye İş Hanı önüne getirilen Türk Kızılayı otobüsü, gönüllülerden kan topladı. Kızılay Muş Şubesi Kan Merkezi Doktoru Sadullah Dost, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördüklerini ve hedeflerinin 70 ünite kan toplamak olduğunu söyledi. Türkiye'nin yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite civarında olduğunun altını çizen Dost , "Kan ihtiyacını karşılamak üzere Muş'un Varto ilçesinde kampanya başlatmış bulunmaktayız. Varto ilçesi, kültürel ve sosyal etkinliklerde entelektüel seviyesi diğer ilçelere göre yüksek bir ilçemizdir. Kan verme, genel olarak insanların sosyal aktiviteleri ile alakalı olarak insanların kan vermeleri de artıyor. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Bu yaz ve bayram aylarında kan stoklarımızda bayağı bir azalma oldu. Kana ihtiyacımız var, onun için biz vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 510 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. Kan bağışından önce biz kan değerini ve tansiyonu ölçüp, öyle kan alıyoruz. Kan verme, kişinin sağlığı açısında önemlidir. 2019 yılı içerisinde bizim hedefimiz 8 bin ünitedeydi. Şu an hedeflerimiz 2020 yılında 10 bin üniteye ulaşıp, ilimizin kan ihtiyacını karşılamış olacağız. Kar ve yağmur olmasına rağmen umutsuz kaldığımız bugünde Vartoluların duyarlı davranması ve kan vermeleri bizleri sevindirdi. Varto ilçemizde 60 ünite kan topladık. Kan almamızla birlikte vatandaşların hastalıklarını taramış oluyoruz. Herhangi bir bulaşıcı hastalığı tespit etmemiz halinde ise kendilerine ulaşıp tedavi olmalarını söylüyoruz. Kan veren tüm Vartolulara teşekkür ederim" dedi.

Kan toplama otobüsünde kan vermeye gelen Şinasi Şahin ise, "Günümüzde trafik kazaları ile karşılaşıyoruz. Kana ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bizlerde buraya kan bağışında bulunmak için geldik. Belki bir hayat kurtarırız. Kana ihtiyacı olan yine bizler olabiliriz. İnsanların duyarlı olmaları için bizde bir adım atalım dedik. İnşallah devamı gelir" diye konuştu.

MUŞ 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:45

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