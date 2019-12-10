"Alparslanlar" ve "Kılıçlar" özel birliklerinin başarılı operasyonu Şenyayla’da etkisiz hale getirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

"Alparslanlar" ve "Kılıçlar" özel birliklerinin başarılı operasyonu Şenyayla’da etkisiz hale ...

İHA

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenyayla bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği ve yakın temas sağlandığı operasyonun detaylı görüntüleri ortaya çıktı.

"Alparslanlar" ve "Kılıçlar" özel birliklerinin başarılı operasyonu Şenyayla’da etkisiz hale getirilen teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şenyayla bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiği ve yakın temas sağlandığı operasyonun detaylı görüntüleri ortaya çıktı.
Muş İl Jandarma Komutanlığı birliklerince 78 Aralık'ta Şenyayla bölgesinde terör örgütü PKK/KCK'nın kış üstlenmesine yönelik sürdürülen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran5 operasyonunun görüntüleri paylaşıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından uzun süreli istihbari ve takip çalışmaları neticesinde terör örgüt PKK/KCK'nın kış üslenme alanları tespit edildi.
Bunun üzerine terör örgütünün korkulu rüyası olan "Alparslanlar" ve "Kılıçlar" adlı özel birlikler, teröristlerin bulunduğu Şenyayla bölgesine sevk edildi. Bölgedeki komandoların "teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren teröristlerle sıcak temas sağlandı.
Kırsalda bölücü terör örgütüne göz açtırmayan özel birlikler, iki gün süren operasyon sonucunda sığınakta kıstırdığı teröristleri etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin lira ödülle gri kategoride aranan sözde Şenyayla sorumlusu 'Zinar Amed' kod adlı Erdal Tekay olduğu tespit edildi.
Ayrıca söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen diğer teröristin sözde Amed Eyalati Dorşin Gücü sorumlusu 'Ciwan Tolhildan' kod adlı Musa Kalkan olduğu belirlenmiştir.
Operasyonda tespit edilen 7 odalı sığınakta silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Görüntülerde komandoların bölgeye sevk edildiği ve teröristlerle yakın mesafede sıcak temas yaşandığı detaylar yer alıyor.
Bölgede Kıran5 kapsamındaki operasyonlar devam ediyor.

MUŞ

10 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:11
  • İKİNDİ 14:38
  • AKŞAM 16:59
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malazgirtli minik futbolcular milli takım yolunda
YEREL HABERLER Malazgirtli minik futbolcular milli takım yolunda
Varto’da kan bağışı kampanyası
YEREL HABERLER Varto’da kan bağışı kampanyası
Bulanık'ta “Bir Kapak, Bin Umut” projesi
YEREL HABERLER Bulanık'ta “Bir Kapak, Bin Umut” projesi
Muş'ta 5 terörist, 7 odalı sığınakta etkisiz hale getirilmiş
YEREL HABERLER Muş'ta 5 terörist, 7 odalı sığınakta etkisiz hale ...
Şenyayla’da etkisiz hale getirilen 5 teröristin silahları sergilendi
YEREL HABERLER Şenyayla’da etkisiz hale getirilen 5 teröristin ...
AK Parti heyetinden köy ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti heyetinden köy ziyareti
Lise öğrencilerinden 'özel öğrenciler' için müzik dinletisi
YEREL HABERLER Lise öğrencilerinden 'özel öğrenciler' için müzik ...
Vartolu öğrencilere giyim desteği
YEREL HABERLER Vartolu öğrencilere giyim desteği
Muş’ta 200 öğrenci giydirildi
YEREL HABERLER Muş’ta 200 öğrenci giydirildi
Özel öğrenciler için özel etkinlik
YEREL HABERLER Özel öğrenciler için özel etkinlik
Kadınlar 3. Lig: Muş Yağmur Spor: 1 - Makam Spor: 0
YEREL HABERLER Kadınlar 3. Lig: Muş Yağmur Spor: 1 - Makam Spor: 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X