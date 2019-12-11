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Kaymakam Avcı’dan öğrencilere hijyen malzemesi

İHA

Muş'un Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı tarafından yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine temizlik malzemesi dağıtıldı.

Kaymakam Avcı’dan öğrencilere hijyen malzemesi

Muş’un Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı tarafından yatılı bölge ortaokulu öğrencilerine temizlik malzemesi dağıtıldı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Başkanlığı, ilçe merkezi ve köylerinde eğitim öğretime devam eden yaklaşık 7 bin öğrenciye giyim yardımını sürdürürken, ilçede bulunan yatılı bölge ortaokulunda okuyan yaklaşık 400 öğrenciye de çanta içerisinde tarak, tırnak makası, diş macunu ve fırça, havlu, krem ve sabun bulunan temizlik malzemelerini dağıttı. Varto Yatılı Bölge Ortaokulunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ile birlikte Okul Müdürü Alper Akkaya’dan bilgiler alan Kaymakam Ertuğrul Avcı, üzerinde Varto Kaymakamlığı yazılı çanta içerisinde bulunan malzemeleri öğrencilere dağıttı.
Hijyen konusunda öğrencileri bilgilendiren Kaymakam Avcı, bundan sonra yardımlarının devam edeceğini dile getirdi. Kaymakam Avcı, "20192020 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bazı vatandaşların zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüklerini tespit ettik. Daha önceden de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızca tespiti yapılan yardıma muhtaç kişilerin dosyaları doğrultusunda üç büyük firmanın vakfımız sosyal marketine yaptıkları yardımlar sayesinde maddi durumu elvermeyen vatandaşlarımıza giyim yardımında bulunmuştur. Kendi imkânları ile giyim alamayan öğrencilerimizi, sosyal marketimizden giydirdik. Bugün Varto Yatılı Bölge Ortaokulundayız. öğrencilerimize hijyen ve kişisel bakımla ilgili ürünler dağıttık. Yurtta kalıyorlar. Bir takım eksiklikleri olabilir diye Varto Kaymakamlığı olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile beraber güzel bir proje yaptık. Öğrencilerimiz çok mutlu, inşallah küçük yaşlarda kişisel bakım ve hijyenle ilgili güzel alışkanlıklar edineceğine inanıyorum. Şimdiden hepsine güle güle kullanmalarını diliyorum" dedi.
Varto Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte gerçekleştirilen proje kapsamında öğrencilere temizlik malzemeleri dağıtımını yaptıklarını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ise, “Yaklaşık 400 öğrencimiz pansiyonda kalıyor. Hijyen ve temizlik onlar için önemli bir durum. Öğrencilerimizi görüyorsunuz; hepsi mutlu, yüzleri gülüyor. Kaymakam Beye bu projesinden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Okul Müdürü Alper Akkaya ise, kaymakamlık tarafından öğrencilere temizlik ürünlerinin içerisinde yer bulunduğu çantaların dağıtıldığını belirterek, “Hem biz mutlu olduk hem de öğrenciler, emeği geçen kaymakamımıza ve herkese teşekkür ederim” diye konuştu.
Okulda öğrencilerle sohbet eden ve İngilizce dersine katılan Kaymakam Ertuğrul Avcı, okulda incelemelerde bulunduktan sonra öğrencilerle birlikte öğle yemeği yedikten sonra ayrıldı.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, şube müdürleri Evren Biter ve Şerafettin Yıldız ile vakıf çalışanları da Kaymakam Avcı'ya eşlik ederek öğrencilere temizlik malzemeleri dağıttı.

MUŞ

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:14
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  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 16:59
  • YATSI 18:22
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