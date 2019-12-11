Muş 112 Acil Servis ekipleri kışa hazır 176 personel ve 7 paletli ambulansla kış mesaisi

Muş’ta 112 Acil Servis ekipleri, çetin kış şartları nedeniyle yolu kapanabilecek köylerde olası durumlara karşı vatandaşlara ulaşmak için göreve hazır durumda bekliyor.

Muş İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Servis ekipleri, il genelinde 176 personel, 6 yarım paletli, 1 tam paletli olmak üzere toplam 47 ambulansla çetin kış şartlarına rağmen vatandaşa hizmet veriyor. Kentteki vatandaşların sağlıklarıyla ilgili her koşul ve noktada yardımlarına yetişen 112 Acil Servis ekibi, ağır kış şartlarında da görev yapabilmek için hazırlıklarını tamamladı.

Muş Valiliği koordinasyonunda çalışmalarını yürüten İl Sağlık Müdürlüğü Acil Komuta Kontrol Merkezi bünyesinde oluşturulan 112 Acil Servis ekipleri, zorlu kış şartlarının yoğun olduğu kentte özellikle köylerde yaşayan hastaların umudu oluyor. Kış hazırlıklarıyla ilgili bilgiler veren Muş İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Müdürü Bülent Şener, 7/24 göreve hazır olduklarını belirterek, 176 personel ve 47 ambulansla hizmet verdiklerini söyledi. 112 Acil Sağlık Hizmetleri olarak kış hazırlıklarını tamamladıklarını kaydeden Şener, “Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle ilimizde şu anda 47 ambulans ve 176 personelle birlikte hazır bekliyoruz. Bu ambulanslarımızdan 6 tanesi yarım paletli kurtarma araçlarımız. Ayrıca bir tane Snowtrack kar paletli ambulansımız bulunmaktadır. Bunların hepsinin bakımı yapılmış durumda. Bu açıdan ekip olarak kışa hazırız” dedi.

MUŞ 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 16:59

YATSI 18:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.