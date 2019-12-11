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AK Partili Bulut’tan Malazgirt Ziraat Odasına ziyaret

İHA

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, beraberindeki Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir ile Malazgirt Ziraat Odasını ziyaret etti.

AK Partili Bulut’tan Malazgirt Ziraat Odasına ziyaret

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, beraberindeki Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir ile Malazgirt Ziraat Odasını ziyaret etti.
AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut ve Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir, Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç’ı makamında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Başkan Bulut ve Başkan Taşdemir’e odanın faaliyetleri hakkında bilgi veren ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, tarım ve hayvancılığın ilçe ve bölge için önemli olduğunu söyledi. Başkan Kılıç, “Bugün buraya çok değerli AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut ve Bulanık Ziraat Odası Başkanı Nevzat Taşdemir başkanlarım geldi. Ziyaretleri ile bizleri hayli memnun ettiler. Odamızın faaliyetleri hakkında kendilerine bilgi sunduk. Başkanlarımızın ziyaretleri de bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bizlere yaptıkları bu anlamlı ziyaretten ötürü yönetimim, üyelerim ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Bulut ve Taşdemir ise, Malazgirt için tarım ve hayvancılığın önemli olduğunu söylediler. Başkan Tahsin Kılıç'ın çalışmalarını takdirle karşıladıklarını da belirten başkanlar, Muş ve ilçelerinde tarımın daha da gelişmesi için her zaman çiftçinin yanında olacaklarını kaydettiler.
Başkanların ziyaretlerinde AK Parti İl Encümeni Sait Yıldırım da hazır bulundu.

MUŞ

11 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:39
  • AKŞAM 16:59
  • YATSI 18:22
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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