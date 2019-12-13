Muş’ta 35 köy yolu ulaşıma kapandı

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Muş’ta gece etkili olan kar, fırtına ve tipi nedeniyle 35 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş’ta etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal kesimde hayatı olumsuz yönde etkilemeye başladı. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan 35 köy yolunda, Muş İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

MUŞ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:23

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