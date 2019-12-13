Muş’ta şehitler ve güvenlik güçleri için kurban kesildi, dua edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından Cuma Namazına müteakip şehitler ve güvenlik güçleri için kurban kesildi, dualar edildi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz ve İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal’ın katılımı ile İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlenen programda kurbanlar kesilerek, şehitler ve görev başındaki güvenlik güçleri için dua edildi.

MUŞ 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:48

GÜNEŞ 07:16

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 14:39

AKŞAM 17:00

YATSI 18:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.