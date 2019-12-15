Yatılı bölge ortaokulu öğrencilerinden ay-yıldızlı koreografi

Muş’un Varto ilçesindeki yatılı bölge ortaokulu öğrencileri tarafından oluşturulan ayyıldız koreografisi görenleri büyüledi.

İlçede yaklaşık 450 öğrencisi bulunan Varto Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Alper Akkaya ile okul öğretmenlerinin üç günlük çalışmaları sonucunda 174 öğrencinin katılımıyla okulun giriş kapısında ay yıldızlı koreografi oluşturuldu. Varto Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Akkaya, öğretmen ve öğrencileri takdir eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, “Okulumuzda gerçekleştirilen bu koreografi ile ilgili duygulu anlar yaşadık. Emeği geçen başta Kaymakamımız Ertuğrul Avcı’ya, müdürümüz, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ederim” dedi.

Okul öğrencileri ise, böyle bir koreografi gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.

MUŞ 15 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:49

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