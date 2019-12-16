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Öğrenciler kapı kapı gezip 'brusella'yı anlattı

İHA

Muş'ta lise öğrencileri, brusella hastalığına dikkat çekmek amacıyla köy köy, kapı kapı gezerek vatandaşları bilgilendirdi.

Öğrenciler kapı kapı gezip 'brusella'yı anlattı

Muş’ta lise öğrencileri, brusella hastalığına dikkat çekmek amacıyla köy köy, kapı kapı gezerek vatandaşları bilgilendirdi.
Muş’ta özel bir kolejin idareci, öğretmen ve öğrencilerinden oluşan heyet, brusella hastalığıyla ilgili farkındalık oluşturmak adına köyleri gezerek vatandaşları bilgilendirdi. Merkeze bağlı Yeşilova beldesindeki kahvehaneleri, iş yerlerini ve evleri tek tek dolaşan öğrenciler, bakterilerin neden olduğu bulaşıcı brusella hastalığını anlattı. Yağmur, çamur dinlemeyen öğrenciler, hayvansal besinlerin tüketimi ve telef olan hayvanların nasıl dezenfekte edilmesi gerektiği konusunda da vatandaşlara detaylı bilgil verdi.
Başlatılan farkındalıkla ilgili bilgilendirilen belde sakinlerinden Bedriye Altun, öğrencilerin brusella hastalığıyla ilgili aydınlatmak için evlerine geldiğini söyledi. Brusella hastalığı hakkında bilgilendirildiklerini anlatan Altun, “Öğrenciler bize hastalığın nasıl yayıldığını, nasıl bulaştığını ve nasıl tedavi olabileceğimizi anlattılar. Bizim hastalık hakkında bilgimiz yoktu. Şu anda bilgi sahibi olduk. Bir hayvanın yavrusunu ölü olarak doğurduğu zaman hayvanı gömmemiz ve üzerine kireç dökmemiz gerektiğini, sütün iyice kaynatılmasını, peynirin iyice pişirilmesini anlattılar. Bu şekilde bilgimiz oldu” dedi.
Vatandaşları brusellayla ilgili bilgilendiren lise öğrencilerinden Rojin Argun da, brusella hastalığıyla ilgili proje sunduklarını ifade ederek, “Civardaki köyleri, ilçeleri gezerek vatandaşları bilgilendirmek amacıyla brusellayı anlatıyoruz. Brusella hastalığına karşı nasıl önlemler almaları hakkında bilgi veriyoruz. Brusella nedir? Nasıl bulaşır? Bunları önlemek mümkün müdür? Hayvanların aşıları var mı? Gibi konularda vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla köy köy dolaşıyoruz. Bu faaliyetimiz bir süre devam edecektir” diye konuştu.
Kolej Müdür Başyardımcısı Ahmet Argün de projelerinin asıl amacının bölgede yaygın olan 'brusella’ hastalığı hakkında ev ev, kapı kapı dolaşarak vatandaşı bilgilendirmek olduğunu söyledi. Brusella hastalığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çok fazla olduğundan dolayı okulda gıda bölümünde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri Ayşe Er ile birlikte fardındalık oluşturmak adı altında çalışma yürüttüklerini kaydeden Argün, “Öğrencilerimizle bugün merkeze bağlı Yeşilova beldesinde Gıda Bölümü Öğretmeni Ayşe Er’in katkıları ile kapı kapı dolaşarak özellikle hem kadınlara yönelik hem de kahvede gerçekleşen seminerde; brusella hastalığı, bulaşma, korunma yöntemleri anlatıldı. Brusella nasıl bulaşır? Hastalığa bulaşan hayvanlar nasıl dezenfekte edilir? Şeklinde bilgiler verildi. Hastalık genellikle hastalıklı hayvanların sütü ve bu sütten yapılmış besinlerden geçer” şeklinde konuştu.

MUŞ

16 Aralık 2019 Pazartesi

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