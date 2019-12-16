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Muş Belediyesi asfalt sezonunu kapattı 65 bin ton üretimle 45 kilometre yol asfaltlandı

İHA

Muş Belediyesi, üstyapı alanında bu yıl özverili bir çalışma sergileyerek kar yağışı öncesi hız verdiği asfalt sezonunu kapattı.

Muş Belediyesi asfalt sezonunu kapattı 65 bin ton üretimle 45 kilometre yol asfaltlandı

Muş Belediyesi, üstyapı alanında bu yıl özverili bir çalışma sergileyerek kar yağışı öncesi hız verdiği asfalt sezonunu kapattı.
Muş’un içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının değişimini yaparak yıllardır yaşanan altyapı sorununu çözüme kavuşturan Muş Belediyesi, söz konusu çalışmalardan kaynaklı tahrip olan yol ve kaldırımları da yenileyerek vatandaşların hizmetine kazandı. Vatandaşların toz, duman ve tahribatlardan olumsuz etkilenmemesi için tüm imkanlarını seferber eden Muş Belediyesi, 2019 yılında 65 bin ton asfaltı kendi imkanları ile üreterek bir ilke imza attı. Birçok mahallede yürütülen çalışmalar neticesinde yaklaşık 45 kilometre yol asfaltlandı. Belediye mevsim şartlarından dolayı yoğun olarak sürdürdüğü asfalt sezonunu kapattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt çalışmalarının yapılamadığı bölgelerde vatandaşların mağdur olmaması için stabilize çalışmasına ağırlık verdi.
Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, “2019 yılı yaz çalışma sezonunu kapatarak kış hazırlıklarını başlatmış bulunmaktayız. Bu yıl hava şartlarının güzel geçmesi, özellikle üstyapı alanında güzel bir çalışma ortaya çıkarmamıza vesile oldu. Yaklaşan kar yağışı öncesi vatandaşlarımızı tahrip olmuş yollardan kurtararak rahat bir kış geçirmelerini sağlamak için tüm ekiplerimizi seferber ettik. Amacımız daha geniş, kaliteli ve modern yollarla ulaşımın hızlı ve verimli olmasını sağlamak. Zaman zaman asfalt çalışmalarında sabahladık. Her anı değerlendirmek üzere adeta zamanla yarıştık. Allah’a şükürler olsun planlamamızın ötesinde güzel bir sonuç elde ettik. 65 bin ton asfaltı kendi plentimizde ürettik. Bu bizim için, Muş Belediyesi için bir rekordu. Hava şartlarından dolayı asfalt sezonunu kapatmak zorunda kaldık. Bundan sonra ekiplerimiz olası bozuk yollara stabilize veya asfalt altı malzemeler seriyorlar. İnşallah önümüzdeki yıl çok daha düzenli bir çalışma ile şehrimizin üstyapısını yenileyeceğiz. Bu süreçte vatandaşlarımıza hizmet yolunda fedakârca çalışan mesai arkadaşlarıma da teşekkür ederim. İnşallah çok daha çalışmalarla halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

MUŞ

16 Aralık 2019 Pazartesi

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