Varto Belediye Başkanı Karaaslan gözaltına alındı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muş’un Varto Belediye Başkanı HDP’li Ülkü Karaaslan ile sözde eş başkan Mahmut Yalçın gözaltına alındı.

Varto Belediye Başkanı HDP’li Ülkü Karaaslan ile sözde eş başkan Mahmut Yalçın, haklarındaki terör soruşturmaları nedeniyle bu sabah İçişleri Bakanlığınca görevlerinden alınırken, polis ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürerken, polis ekiplerince belediye binasında tedbir alındı.

MUŞ 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:50

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 14:40

AKŞAM 17:01

YATSI 18:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.